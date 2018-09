In Australien kennt man den Landsmann David Hicks. Nur wie er aussieht, wusste heute keiner mehr. Als Terror-Verdächtiger stand er nun vor dem US-Militärtribunal in Guantánamo. Lange Haare, leicht übergewichtig und mit dunklen Ringen unter den Augen, so sah man ihn auf der Gerichtszeichnung. Hicks legte in Guantánamo ein für viele wenig überraschendes Schuldbekenntnis ab. Doch so wie auf den alten Fotos, die von ihm kursierten, sah er nicht mehr aus, der Mann, den ein früherer australischer Generalstaatsanwalt mal als „einen der gefährlichsten Menschen der Welt” bezeichnet hatte.

Die Australier haben in den vergangenen fünf Jahren viel über David Hicks gehört und gelesen, über seine schwierige Kindheit, seine Eskapaden an der Seite radikaler Islamisten oder seinen Vater Terry, der Gerechtigkeit für David zu einer Art persönlicher Mission gemacht hat. Aber die Person David Hicks ist dabei immer so diffus geblieben wie das verschwommene Foto, das ihn mit einer Panzerfaust auf der Schulter zeigt.

Das liegt nicht zuletzt an den strengen Haftbedingungen in Guantánamo, die Besuche, auch von engsten Familienmitgliedern, zu einem bürokratischen Kraftakt machen und wenig Information nach außen dringen lassen. Hicks war 23 Monate inhaftiert, ehe er mit einem Anwalt sprechen konnte, und sein Vater durfte ihn erstmals nach drei Jahren in der Haft besuchen.

Die Aussicht, durch eine Einigung mit seinen Anklägern, diesen Haftbedingungen möglichst rasch zu entkommen, dürfte wohl den Ausschlag für das Schuldbekenntnis des 31-jährigen Hicks gegeben haben. Einer seiner Anwälte meinte am Montag, Hicks habe nach fünf Jahren in Guantánamo und ohne Hoffnung auf eine baldige Entlassung nach einem Ausweg gesucht. „Die letzten Monate in der Isolationshaft haben klar ihre Spuren hinterlassen“, sagte David McLeod.

Hicks Lebensgeschichte ergibt, soweit bekannt, ein schillerndes Bild: Der Schulabbrecher aus dem südaustralischen Adelaide schlug sich mit Gelegenheitsjobs auf Farmen durch, war Rodeoreiter, wurde von der australischen Armee abgelehnt, weil er die 10. Klasse nicht vollendet hatte, und ließ schließlich seine Partnerin und seine zwei Kinder sitzen, um in Japan als Pferdetrainer zu arbeiten. Dort veränderte ein Fernsehbericht über den Krieg im Kosovo sein Leben.