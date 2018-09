Ein Konzernsprecher bestätigte Feldmayers Festnahme. Sie sei im Zusammenhang mit der Affäre um die Arbeitnehmervertretung AUB ("Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Betriebsangehöriger") erfolgt, die von Siemens unzulässige Zuwendungen erhalten haben soll. Die AUB ist im Aufsichtsrat von Siemens vertreten und stellt in einem Bereich auch den Betriebsratschef. Anders als die IG Metall hatte sie in der Vergangenheit umstrittene Pläne der Konzernführung unterstützt. Siemens-Vorstand Johannes Feldmayer

Angeblich hat der Konzern an den AUB-Gründer und -Chef Wilhelm Schelsky mehr als 14 Millionen Euro ohne nennenswerte Gegenleistung gezahlt. Das Geld soll über Beraterfirmen des Unternehmers aus Oberfranken geflossen sein. Der Vertrag mit Schelsky war laut früheren Siemens-Angaben von Feldmayer unterschrieben worden. Schelsky sitzt seit Mitte Februar in Haft. Ihm werden Steuerstraftaten zur Last gelegt.

Welche konkreten Vorwürfe die Ermittler in diesem Zusammenhang gegen den 50-jährigen Feldmayer erheben, der im Vorstand unter anderem für die Tochter IT Solutions and Services zuständig ist, wurde zunächst nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth bestätigte eine Verhaftung, ohne den Namen Feldmayers zu nennen, sowie Ermittlungen gegen mehrere Mitarbeiter der Siemens AG. Die Beschuldigten seien im Zusammenhang mit den Zahlungen an eine Unternehmensberatung «aus der Sicht der Staatsanwaltschaft verdächtig, sich der Untreue zum Nachteil der Siemens AG schuldig gemacht zu haben», hieß es in einer Mitteilung. Die Nürnberger Justizbehörde ließ lediglich verlauten, ihm werde Untreue vorgeworfen. Details wolle man später veröffentlichen. Nach Konzernangaben durchsuchten die Ermittler auch weitere Siemens-Standorte in Nürnberg, München und Erlangen.



Die Ermittlungen um die AUB haben nichts mit der Schmiergeldaffäre in der einstigen Kommunikationssparte Com zu tun. In dieser Angelegenheit ermittelt die Münchner Staatsanwaltschaft, die dazu bereits mehr als 30 Personen vernommen hat. Die Ermittler prüfen Geldströme im Umfang von 200 Millionen Euro, Siemens selbst betrachtet 420 Millionen kritisch. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das Geld von früheren Mitarbeitern und deren Komplizen aus der Firmenkasse abgezweigt und als Schmiergeld im Ausland verwendet worden ist.

Während vor dem Landgericht Darmstadt ein ehemaliger Siemens-Manager und -Berater zuletzt die Bestechung von Mitarbeitern des italienischen Energiekonzerns Enel eingeräumt hatte - er habe eine bei Siemens gängige Praxis fortgeführt, gab der Angeklagte zu Protokoll -, erklärte Siemens-Konzernchef Klaus Kleinfeld am Montag, der Konzern wolle zum Vorbild in der Korruptionsbekämpfung werden. Im Umgang mit den Problemen wolle Siemens Standards für die Industrie setzen.



Zum Thema

Korruption und kein Ende - Siemens soll Millionen Euro an einen Arbeitnehmerverband gezahlt haben »



Vertrauensvolle Zusammenarbeit - Wie unabhängig ist die Arbeitnehmerorganisation AUB? »



Korruption und Geldwäsche - Wie groß ist die kriminelle Energie der deutschen Wirtschaft? Ein Schwerpunkt »