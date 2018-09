Inhalt Seite 1 — Regierungspartei setzt sich durch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der muslimische Gouverneur des Bundesstaates Katsina Umaru Yar'Adua ist am Montag zum Sieger der von Gewalt und Manipulationsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Nigeria erklärt worden. Der vom scheidenden Präsidenten Olusegun Obasanjo unterstützte, international weitgehend unbekannte Politiker Yar'Adua habe 24,6 Millionen Stimmen erhalten, teilte die Wahlkommission in Abuja mit.

Wahlbeobachter der Europäischen Union hatten die Abstimmung vom Samstag als unglaubwürdig bezeichnet. Vor und während der Wahl war es zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen, bei denen schätzungsweise 200 Menschen getötet wurden. Nach Regierungsangaben gab es 65 Tote.



Zweiter wurde der ehemalige Militärherrscher Muhammadu Buhari mit 6,6 Millionen Stimmen. So wie Buhari erkennt auch der Oppositionskandidat Atiku Abubakar das Ergebnis der Wahl nicht an. Dies hatte er bereits vor Veröffentlichung des Ergebnisses erklärt. Abubakar, der nach Korruptionsvorwürfen erst in letzter Minute zur Wahl zugelassen worden war, kam nach Angaben der Wahlkommission auf 2,6 Millionen Stimmen. Die Opposition hat nun Massenproteste nicht ausgeschlossen.

Der Chef der EU-Wahlbeobachter Max van den Berg sagte, die grundlegenden Standards für eine freie und faire Wahl seien nicht erfüllt worden. Augenzeugen berichteten von bereits markierten Wahlzetteln, gestohlenen Urnen und Polizisten, die Wähler beeinflussten. In Teilen des Bundesstaates Delta mussten die Wahlergebnisse annulliert werden, weil mehr Stimmen als registrierte Wähler gezählt wurden. Wähler berichteten, es seien am Wahltag fast keine Stimmzettel ausgelegt worden. "Die Wahlen haben die Hoffnungen und Erwartungen des nigerianischen Volkes nicht erfüllt und können nicht als glaubwürdig eingestuft werden", so Berg.

Der scheidende Präsident Obasanjo, der bei dieser Wahl nicht wieder angetreten war, räumte inzwischen ein, dass die Wahlen nicht als "perfekt" gelten könnten. Dennoch dürften die Nigerianer nicht den Glauben an den demokratischen Prozess in dem Land verlieren, mahnte das Staatsoberhaupt. Zugleich forderte er mit der Wahl unzufriedene Parteien auf, sich an Recht und Ordnung zu halten.