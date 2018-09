Muskulöse Rockmusik und ein Name wie ein Paukenschlag: Bigbang. Ihr neues Album Too Much Yang sprang direkt auf Platz eins der norwegischen Hitparade. Gleich danach bekam die Band eine Goldene Schallplatte. Schuld an diesem Erfolg ist eine kleine Ratte.

Es geschah während der Sommerferien 1983. Øystein Greni, Sänger und Gitarrist von Bigbang, war gerade sieben Jahre alt. Er las einen Comic in einer Musikzeitschrift, die sich sein Vater gekauft hatte. Darin schmetterte eine kleine Ratte Be-Bop-A-Lula . Greni fand das Wort so lustig, dass er das Lied sofort lernen wollte. Sein Vater, selbst Musiker, brachte es ihm bei. Da wusste Øystein Greni: Ich will Rocksänger werden! 24 Jahre später sind er und seine Band Bigbang in ihrer norwegischen Heimat Superstars.



Warum das so lange dauerte und was seine Großmutter, der Schauspieler Michael J. Fox und die Stadt Münster damit zu tun haben, hören Sie im Audioporträt von Matias Boem: