"Hintergrund sind Erkenntnisse, dass sich zehn bis zwölf Personen aus Deutschland in Terrorlagern in Afghanistan und Pakistan ausbilden lassen", meldete das ZDF. Drei seien kürzlich in Pakistan vor der Heimreise festgenommen, zwei von ihnen seien als gefährlich eingestuft worden.



Die Sicherheitsbehörden hätten demnach die Sorge, dass islamistische Selbstmordattentäter für die "allernächste Zeit" Anschläge in der Bundesrepublik planten. Außerdem wurde dem US-Sender ABC ein Video zugespielt, das gezielte Drohungen gegen Deutschland enthalte.



"Wir sind alarmiert", sagte der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, August Hanning. Die Hinweise auf mögliche Attentate hätten sich in den vergangenen Tagen verdichtet. Hanning sprach von einer "neuen Qualität" der Bedrohung. Eine Analyse der US-Geheimdienste geht dem Sender zufolge davon aus, dass es sich um potenzielle Einzeltäter handele.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beruft sich in ihrem Bericht auf "hochrangige Beamte aus dem Innenministerium" - demnach sind in jüngster Zeit in Pakistan mindestens zwei Personen mit deutschem Pass oder deutschem Lebenshintergrund festgenommen worden, die hierzulande als "Gefährder" gelten, von denen Terrorgefahr ausgehe. Insgesamt seien zuletzt laut FAZ mindestens zehn Personen aus Deutschland ausgereist, die diesem Spektrum zugerechnet werden.

Auch die Anschläge auf die Bundeswehr und andere Teile der Friedenssicherungstruppe in Afghanistan haben in jüngster Vergangenheit zugenommen. Außerdem gab es dem ZDF zufolge vermehrt Angriffe auf Deutsche in Afghanistan, beispielsweise Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und Botschaftsangehörige. Wegen der gestiegenen Bedrohung wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Der Kontakt zwischen den Geheimdiensten und zu den Behörden in Afghanistan sowie Pakistan wurde intensiviert. Die Kontrollen an den deutschen Grenzen sollen verschärft werden.