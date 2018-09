Inhalt Seite 1 — Neue HIV-Therapie ist kein Wundermittel Seite 2 Auf einer Seite lesen

ZEIT online: Herr Kekulé, das Wissenschaftsmagazin Science feiert die Ergebnisse der deutschen Forscher. Sind sie wirklich so sensationell?

Kekulé: Es ist ein sehr gutes Ergebnis in der Grundlagenforschung. Die Forscher haben einen neuen Weg gewählt, gegen das Virus vorzugehen. Man muss aber auch sagen, dass die Methode als solche nicht grundlegend neu ist. Es ist schon bei anderen Viren gelungen, mit Rekombinasen deren Erbgut anzugreifen. Die Forscher des Heinrich-Pette-Instituts und des Dresdener Max-Planck-Instituts haben diese Methoden aber auf das HI-Virus übertragen, was keineswegs einfach war.

ZEIT online: Ist dies der Durchbruch in der Aids-Therapie?

Kekulé: Ich warne ganz eindeutig vor zu viel Optimismus. Die Forscher werden noch auf viele Probleme stoßen, bevor eine Anwendung am Patienten in Sicht ist. Erst einmal müssen sie das Enzym ins Innerste der Zelle, den Zellkern, bringen. Das ist bisher mit keinem Medikament wirklich geglückt. Zweitens ist die Rekombinase nicht sehr spezifisch. Wir müssen davon ausgehen, dass sie auch Teile des menschlichen Erbgutes angreift. Ein mögliches Medikament könnte also mit enormen Nebenwirkungen verbunden sein.

ZEIT online: Wenn es gelingt, die Rekombinase an ihren Wirkort zu bringen, wird dieses Medikament dann Aids heilen?

Kekulé: Selbst dann wird man einen HIV-Infizierten nicht ganz von dem Virus befreien können. Das Virus befällt so viele verschiedene Zellen im ganzen Körper, dass es fast unmöglich ist, alle infizierten Zellen zu erwischen. Möglicherweise wird man aber die durch das Virus verursachte Immunschwäche in Schach halten können. Damit wäre schon sehr viel gewonnen.