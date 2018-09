Inhalt Seite 1 — Weniger Geld für Ex-Manager Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Chefsessel in den oberen Etagen der deutschen Wirtschaft waren schon einmal bequemer. Innerhalb kurzer Zeit mussten in den vergangenen Monaten gleich drei Vorstandsvorsitzende bei großen Konzernen abtreten: Bernd Pischetsrieder bei Volkswagen , Kai-Uwe Ricke bei der Telekom und Klaus Kleinfeld bei Siemens .



Die Rücktritte in Serie haben die millionenhohen Abfindungszahlungen ins Gerede gebracht, mit denen gut bezahlte Manager bei einem vorzeitigen Dienstende in der Regel rechnen können. Aktionärsschützer beklagen, die relativ langen Vertragslaufzeiten von fünf Jahren hierzulande seien ein finanzielles Ruhekissen. Denn das restliche Festgehalt wird meist noch voll ausbezahlt. Die Regierungskommission für gute Unternehmensführung empfiehlt dagegen eine Abfindungs-Obergrenze.

Dass Auswüchsen beim "Schmerzensgeld" ein Riegel vorgeschoben werden sollte, um das Anlegervertrauen zu erhalten, bestreiten selbst Konzernlenker nicht - vor allem wenn der Abgang unrühmlich ist. "Ich habe kein Verständnis, wenn Fehler begangen werden durch das Management, und das Management dann auch noch mit einer hohen Abfindung das Unternehmen verlässt", meinte der Vorstandschef der Deutschen Bank , Josef Ackermann , kürzlich.



In den seit 2002 geltenden Kodex zur guten Unternehmensführung ("Corporate Governance") nahm die Kommission daher jetzt eine weitere Anregung auf: Bei neuen Managerverträgen oder Wiederbestellungen sollte darauf geachtet werden, dass Zahlungen bei einem vorzeitigen Ausscheiden "den Wert von zwei Jahresvergütungen nicht übersteigen".

Zur Sicherheit stellte Cromme am Freitag bei einer Konferenz in Berlin klar, dass die Zwei-Jahres-Vergütung damit keinesfalls als der Normalfall für Abfindungen anzusehen sei, sondern als Maximum. Läuft der Vertrag gar nicht mehr zwei Jahre, komme ohnehin nur noch ein Gegenwert der verbleibenden Monate in Frage. Und gibt es einen "wichtigen Grund" für eine Abberufung, dürfe schon nach dem Gesetz überhaupt keine Abfindung gezahlt werden.