Seit Tagen verschanzt sich Abdul Rashid Ghazi mit mehreren Hundert Koranschülern in der Roten Moschee in Islamabad, die von Regierungstruppen belagert wird. Durch die Auseinandersetzungen um das Gotteshaus starben bislang mindestens 24 Menschen, die Besetzer sprechen sogar von rund 350 Toten auf dem Gelände. Nun soll es Verhandlungen geben. Politiker und islamische Gelehrte wollen zwischen Regierungstruppen und Koranschülern vermitteln. Der pakistanische Ministerpräsident Shaukat Aziz gab gekannt, dass sich auch Ghazi zu Gesprächen bereit erklärt habe.

Staatschef Pervez Musharraf beauftragte Ex-Premierminister Chaudhry Shujaat Hussain mit der Leitung der Vermittlungsgespräche, in die auch islamische Gelehrte und Vertreter der Koranschulen einbezogen wurden. "Wir tun unser Bestes, um einen Kompromiss zu erzielen und die Krise auf friedliche Weise zu lösen", sagte Hanif Jalandri, dessen Organisation Wafaq-ul-Madaris die islamischen Schulen in Pakistan leitet. "Es gibt einige Vorschläge, und wir hoffen auf einen Erfolg."

Keiner der Vermittler werde sich jedoch direkt zu den in der Moschee Verschanzten begeben, da es sich um "unberechenbare Leute" handele, sagte Ministerpräsident Aziz. Die Verhandlungen sollten über eine Sprechanlage erfolgen. Auf diese Weise könne jedes Mitglied des Verhandlungsteams verfolgen, was Ghazi sage. Ein Geheimdienstvertreter versicherte, auf keinen Fall werde Ghazis Forderung nach einem freien Abzug erfüllt. Über mögliche Gegenleistungen wurde nichts bekannt.

Auch der unabhängige pakistanische Rat der Ulemas wurde nach eigenen Angaben von der Regierung um Hilfe gebeten. "Gegen Mitternacht haben ranghohe Regierungsvertreter den letzten Kontakt aufgenommen, um Abdul Rashid Ghazi zur Aufgabe zu bewegen", sagte der Vorsitzende des Rates, Maulana Tahir Ashrafi. Nach Angaben aus islamistischen Kreisen versucht die pakistanische Regierung sogar, eigentlich verbotene islamistische Gruppen in die Vermittlungsversuche einzubeziehen, um so Druck auf Ghazi auszuüben. Zudem werde versucht, ein Telefonat zwischen Ghazi und seinem Bruder Abdul Aziz zu arrangieren, der am Mittwoch aus der Moschee geflohen war.

Über die gegenwärtige Situation in dem Gotteshaus ist wenig bekannt. Am sechsten Tag der Belagerung werden dort immer noch rund 300 Koranschüler vermutet, die den Behörden zufolge als menschliche Schutzschilde missbraucht würden. Der pakistanische Religionsministers Ijaz ul Haq teilte mit, Ghazi habe die Kontrolle über die Moschee verloren. An seiner Stelle hätten militante Extremisten die Macht auf dem Gelände übernommen. In der Moschee befänden sich "Terroristen, die innerhalb und außerhalb Pakistans gesucht werden". Ein Regierungsvertreter verwies zudem auf abgehörte Gespräche, wonach unter den militanten Besetzern Jacken mit Sprengsätzen verteilt wurden.

Aus Furcht vor einem Blutbad wurde das Gelände bislang nicht gestürmt. Für den pakistanischen Staatschef Musharraf habe die Befreiung der Frauen und Kinder, die in der Moschee festgehalten würden, weiterhin Priorität, sagte ein ranghoher Sicherheitsbeamter. Über mögliche Gegenleistungen wurde nichts bekannt.