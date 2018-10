Inhalt Seite 1 — Vattenfall droht Lizenzentzug Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nach den Pannen in den Kernkraftwerken Krümmel und Brunsbüttel prüft die Atomaufsicht die Zuverlässigkeit des Betreibers und schließt einen Entzug seiner Betriebserlaubnis nicht mehr aus. "Ich scheue keine Schritte gegen Vattenfall, denn ganz offensichtlich liegt die Sicherheitskultur hier im Argen und es muss sich etwas ändern", sagte die zuständige Sozialministerin Gitta Trauernicht (SPD). Notfalls werde sie Vattenfall die Betriebserlaubnis entziehen. "Wenn die rechtliche Prüfung zu diesem Ergebnis kommt, dann würde ich keinesfalls zögern, dieses zu tun."

Am Montag wollen sich Vertreter des Sozial- und des Bundesumweltministeriums sowie von Vattenfall zu Gesprächen in Kiel treffen. Dabei geht es auch um die "Informationspolitik und Sicherheitskultur des Betreibers Vattenfall". Außerdem sollten die Abläufe in den beiden Atomkraftwerken detailliert besprochen und auch die Qualifikation des Personals diskutiert werden.

Im Atomkraftwerk Krümmel war am 28. Juni in einer Trafostation ein Brand ausgebrochen. Es hatte sich Kühlflüssigkeit entzündet. Der Betreiber Vattenfall verschwieg zunächst Bedienungsfehler des Reaktorpersonals. Kurz zuvor war zudem der Atommeiler Brunsbüttel nach einem Kurzschluss in einer Schaltanlage automatisch heruntergefahren worden.

Drei Tage später, am 1. Juli, ging Brunsbüttel wieder ans Netz. Wie sich am Wochenende herausstellte, kam es dabei gleich zwei Mal ebenfalls vermutlich durch Fehlbedienungen zu ungewollten Absperrungen im Reaktorwasserreinigungssystem. Trotz vorheriger Nachfragen des Ministeriums teilte Vattenfall das meldepflichtige Ereignis erst am 6. Juli mit.

Formal habe der Betreiber fünf Tage Zeit, um ein solches Ereignis zu melden, sagte Sozialministerin Trauernicht. "Dennoch, da wir nachgefragt haben, wirft es ein weiteres Schlaglicht auf die Informationspolitik dieses Konzerns." Die Ministerin betonte, es seien inzwischen unabhängige Sachverständige im Einsatz, da sich die Atomaufsicht nicht auf die Informationen von Vattenfall verlasse.