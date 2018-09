Inhalt Seite 1 — Südkoreaner noch nicht frei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bereits seit mehr als einer Woche befindet sich die Gruppe der 22 Südkoreaner in der Gewalt ihrer afghanischen Geiselnehmer, ohne die Aussicht auf eine baldige Freilassung. Die Taliban hätten ihr Ultimatum am Freitag verlängert, sagte der Gouverneur der südostafghanischen Provinz Ghasni, Mehrajuddin Patan. Wann die neue Frist ablaufen werde, sagte er nicht. Die Entführer hatten zuvor den Regierungen in Seoul und Kabul bis Freitagmittag Zeit gegeben, ihre Forderungen zu erfüllen.

Die radikal-islamischen Taliban hatten die 18 Frauen und fünf Männer auf dem Weg von Kabul nach Kandahar in der Provinz Ghazni entführt. Sie gehören zu einer Kirchengruppe, die auf einer zehntägigen Reise Hilfe für den Wiederaufbau des Landes leisten wollten. Es ist die größte Gruppe ausländischer Geiseln, die seit dem Sturz des Taliban-Regimes 2001 gekidnappt wurde.



Am Mittwoch gaben die Taliban bekannt, dass sie eine der Geiseln getötet hätten. Und drohten mit der Ermordung weiterer Gefangener, falls ihre Forderung nach der Freilassung acht inhaftierter Taliban-Kämpfer nicht erfüllt werde. Ein Sprecher sagte, die Verhandlungen gingen trotzdem vorerst weiter, die Geisel habe man nur getötet, weil diese krank und nicht mehr in der Lage war, zu gehen. Gleichzeitig dementierte er Berichte westlicher Diplomaten, dass acht Geiseln bereits freigelassen worden sind.

Zwar hat die Gruppe nach eigenen Angaben keine weitere Geisel getötet, dennoch wächst die Sorge vor allem in Südkorea. In verschiedenen Städten gingen dort die Menschen in der vergangenen Woche immer wieder auf die Straße, um für die Freilassung ihrer Landsleute zu demonstrieren und ihrer Regierung Druck zu machen. Erst recht nachdem bekannt wurde, dass der Anführer der Gruppe, Pastor Bae Hyung Kyu, ermordet wurde. Auch Südkoreas Medien berichten voll Entsetzen und Wut über das Schicksal der Geiseln.

Eine der von den Taliban in Afghanistan entführten südkoreanischen Geiseln hat in einem Telefoninterview eindringlich um Hilfe sowie Freilassung gefleht. Der US-Sender CBS News verbreitete am Donnerstag ein aufgezeichnetes Interview mit einer weiblichen Geisel auf seiner Internetseite. Die Frau sagte darin, sie werde getrennt von den Männern mit 17 Frauen unter sehr schwierigen Bedingungen von den Taliban festgehalten. Bei der Frau soll es sich um eine 32-jährige Krankenschwester handeln. Ihr Bruder erkannte einem Medienbericht zufolge sofort ihre Stimme.



Auch die Familien riefen die Taliban zur Freilassung ihrer Verwandten auf. "Sie haben ihre Zeit damit verbracht, die Kranken zu heilen und ihren Schmerz zu teilen", hieß es in einer Erklärung. "Mitglieder der Taliban, bedenkt bitte den Schmerz, den ihre Familienmitglieder durchmachen.