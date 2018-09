Inhalt Seite 1 — Michelangelo Antonioni ist tot Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seine bevorzugte Tageszeit war die Dämmerung, seine Themen hießen Einsamkeit, innere Leere und Entfremdung. Und ob seine Filme ein Kassenschlager wurden oder ein Flop, war Michelangelo Antonioni stets ziemlich egal. "Regisseur für wenige", nannte er sich einmal selbst, als "Analytiker der Seele" feierten ihn Kritiker. Dem breiten Publikum wurde der Italiener aus Ferrara vor allem durch den Thriller Blow up bekannt. Am Montagabend starb Antonioni im Alter von 94 Jahren in Rom. Er war einer der größten und eigenwilligsten Regisseure der Nachkriegszeit.

"Alles wird bei ihm doppelbödig und unheimlich", sagte ein Kritiker einmal. Antonionis Filme haben Sprünge und Lücken, seine Welt ist in der Schwebe, die Handlungsstränge seiner Geschichten lösen sich häufig auf und verlieren sich. Alles bleibt vage - selbst in seinem Welterfolg und Kassenschlager Blow up (1966) gelingt ihm das.

Vordergründig passt der Streifen mit David Hemmings und Vanessa Redgrave gar nicht zu Antonioni: Der Film spielt im "Swinging London" der Popkultur, filmisch ist er eher konventionell, und auf den ersten Blick handelt es sich vornehmlich um eine spannende Geschichte: Ein junger Fotograf hat den schrecklichen Verdacht, durch Zufall einen Mord aufgenommen zu haben.

Doch je mehr er dem Fall nachgeht, desto geheimnisvoller wird es. Beweise verschwinden, die ganze Sache verflüchtigt sich. Die Schlussszene ist ein Tennisspiel ohne Ball. Am Ende fragt sich der Zuschauer, ob nicht alles Illusion war - typisch Antonioni. 1967 bekam Blow up die Goldene Palme in Cannes, der Streifen wurde zum Kultfilm der Popkultur.

"Unser Drama ist die zunehmende Vereinsamung und die Unfähigkeit zu echten Gefühlen. Dieses Drama beherrschte alle meine Figuren", sagte Antonioni einmal. Zum Beispiel Zabriskie Point (1970), eine Liebesgeschichte in den Zeiten der amerikanischen Studentenproteste, die in der Verlorenheit der kalifornischen Wüste endet. Abschluss und Höhepunkt ist die Explosion eines Luxusbungalows in Zeitlupe - die Zerstörung des amerikanischen Traums, auch das ein Kunstthema der damaligen Zeit.

Antonioni wurde 1912 als Sohn eines Gutsbesitzers in Ferrara geboren. Die Landschaft der Poebene prägte seine Arbeit: Der häufige Nebel, das milchige Licht, das die Konturen aufweicht und vieles zerfließen lässt, faszinierten Antonioni. Gente del Po (Die Leute vom Po) hieß denn auch sein erster Dokumentarfilm aus dem Jahr 1947. Seine Arbeiten durchziehen ein seltsame Mischung aus Geheimnis, Erotik und Gesellschaftskritik, Antonioni selbst nannte sich einmal einen "marxistischen Intellektuellen".