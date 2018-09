Inhalt Seite 1 — Falsche Signale Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nicht nur die Römer spinnen, wie der gute Obelix im Comic immer wieder feststellt, auch die Börsianer legen mitunter ein höchst auffälliges Verhalten an den Tag. Die jüngsten Kursturbulenzen zum Beispiel: Kaum hatte der Dax Mitte Juli einen neuen Höchststand erreicht, geriet das ganze Börsenvolk in Panik und gab oft seine besten Papiere ab. Selbst noch so gute Geschäftszahlen konnten die Stimmung nicht aufheitern.

Vordergründig werden dafür zwar gute Argumente angeführt, die steigenden Zinsen, der hohe Ölpreis und vor allem die Hypothekenkrise der Amerikaner, aber sind das wirklich die wahren Gründe? Schließlich sind all diese Probleme nicht neu - selbst der Verfall der US-Immobilienpreise hat sich seit langem angekündigt. Stecken nicht vielleicht viel tiefer gehende Ursachen hinter den plötzlichen Kursverlusten? Ursachen, die im Unterbewussten der Börsianer liegen?

Fest steht, dass das Innenleben der Anleger das Geschehen an der Börse erheblich beeinflusst. Großmeister André Kostolany glaubte sogar, die Börse sei zu neunzig Prozent Psychologie. Nicht ökonomische Fakten seien also entscheidend, sondern die Triebe und Befindlichkeiten der Börsianer. Ihre Lust am Risiko zum Beispiel, ihre Angst vor dem Verlieren, ihr Narzissmus und ihre heimliche Sehnsucht nach der Katastrophe. Die Folge ist, dass Anleger die einfachsten Börsenregeln nicht beachten. Dass sie Aktien kaufen, wenn sie schon viel zu teuer sind. Dass sie ihre besten Papiere viel zu früh abgeben, während sie ihre schlechtesten ewig im Depot belassen. Oder dass sie Aktien nur deshalb kaufen, weil die Bild -Zeitung oder Fernsehgrößen wie Thomas Gottschalk und Manfred Krug dazu raten, obwohl sie im ihrem tiefsten Innern doch wissen, dass es ihr Verderben sein wird.

Und nicht nur die Privatanleger sind so unvernünftig. Auch die professionellen Fonds- und Vermögensmanager tun sich schwer damit, ihren eigenen Verstand zu gebrauchen. Lieber rennen sie mit der Masse, selbst wenn das gegen ihre ökonomischen Überzeugungen ist. Wenn alle kaufen, dann kaufen sie auch - aus purer Furcht, am Ende als alleiniger Verlierer dazustehen (und dann möglicherweise den Job zu verlieren). Die Krux ist nur: Durch dieses Verhalten beschleunigen sie falsche Trends noch zusätzlich. Nach oben wie nach unten.

Seit der letzten bösen Börsenbaisse, die von 2000 bis 2003 währte, versuchen Banken und Broker verstärkt, die Irrationalität des Aktienmarktes in den Griff zu bekommen. Ihr Geheimnis heißt Behavioral Finance - verhaltensorientierte Finanzmarktanalyse. Mit Hilfe dieser Wissenschaft will man die Anomalien der Anleger und die der Märkte rechtzeitig erkennen, um so zu besseren Börsenprognosen zu kommen. "Uns interessieren die Motive der Händler, die mit Lust am Risiko agieren, sich von Erfolgen beflügeln lassen, aus Angst vor dem Scheitern zögern oder Phasen des Misserfolges durchleben", schreibt Cognitrend, eines der führenden Unternehmen auf dem Gebiet der psychologischen Börsenanalyse.

Neu sind diese Gedanken freilich nicht. Schon der Vater der Volkswirtschaftslehre, Adam Smith (1743 bis 1790), wusste, dass im Wirtschaftsleben nicht nur der Verstand zählt, wie er in seinem Werk "Die Theorie moralischer Gefühle" überzeugend darlegt. Die Frage ist aber, ob die regelmäßige psychologische Untersuchung des Aktienmarktes und seiner Akteure tatsächlich dazu beitragen kann, die Kurse besser vorherzusehen.