Am Ende dieser Woche soll feststehen, was das Land in den zwei Jahren vor der kommenden Bundestagswahl von der Großen Koalition zu erwarten hat. Merkel hat ihre Regierung zu einer Klausurtagung geladen, auf der auch ein neues Konzept zum Klimaschutz besprochen werden soll. Deshalb ist die Koalitionsrunde an diesem Montag von besonderer Wichtigkeit.



Geladen ist neben den Parteivorsitzenden von SPD und CSU auch Vize-Kanzler Franz Müntefering. Von dem Treffen im Kanzleramt werden allerdings keine konkreten Beschlüsse erwartet.