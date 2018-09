Der größte Vorteil von Gordon Brown als Premier sei, dass er es nicht mit einem Gordon Brown zu tun habe. Dieser Witz kursiert am Rande des Labourparteitages, und wie jeder gute Scherz beschreibt er ein Stück Realität. Gordon Brown steht als Regierungschef völlig unangefochten da. Niemand in seinem Kabinett kann ihm das Wasser reichen; er ist der Boss, er bestimmt die Richtung, nachdem er zehn Jahre lang als mächtiger Schatzkanzler innerhalb der Regierung Blair eine Art Dissidentenregime angeführt hat.

Manche Befürchtungen - oder Hoffnungen seitens der Konservativen, die ihn ohnehin leichtfertig unterschätzt haben - sollten sich bislang nicht bestätigen. Weder entpuppte sich Brown als der leicht verklemmte, eher gehemmte Typ. Noch erwies er sich als der Führer eines Stammes, der nur seine engen Getreuen mit Jobs belohnt und, einem "Stalin" gleich, mit eiserner Faust regierend jeden Widerspruch im Keime erstickt. Das fällt umso leichter, als sich einige Schwergewichte aus früheren Kabinetten der Regierung Blair, etwa John Reid, Charles Clarke und David Milburn, aus der aktiven Politik zurückgezogen haben.

Ergebnis ist ein Kabinett der Pygmäen. Das behaupten jedenfalls scharfe Zungen. Es mag ein vielleicht allzu harsches Urteil sein, aber zumindest beschreibt es eine Seite des neuen Regimes: An Erfahrung, konzeptionellem Denken und Intellekt überragt Gordon Brown jeden in seiner Mannschaft. Der einstige Blair-Vertraute David Milliband, der so gescheit war, nicht gegen Brown anzutreten, ist sicherlich smart und hochintelligent, aber noch zu jung und unbeleckt, um als ein ernsthaftes Gegengewicht auftreten zu können. Sein Mangel an Erfahrung verriet sich in seiner Bemerkung in einem Gespräch mit einer Zeitung, unter Browns Führung werde es Labour gelingen, mindestens noch einmal weitere zehn Jahre an der Macht zu bleiben, um das Werk der Umgestaltung Großbritanniens zu vollenden. Offenkundig hatten die glänzenden Umfragewerte für Labour den jungen Minister zu dieser schwungvollen Aussage animiert.

Gleichwohl zuckte man in der Umgebung des Premiers zusammen. Solch demonstrative Siegeszuversicht könnte vom Wähler als Arroganz ausgelegt werden. Schließlich beschleicht selbst linksliberale Geister da und dort bereits das ungemütliche Gefühl, Großbritannien entwickle sich unmerklich zu einem Einparteienstaat, dominiert von einer Labour Party, deren raison d'etre es sei, Macht zu erhalten und auszuüben.

Erwartungsgemäß vermied Brown in seiner ersten Rede als Premierminister und Parteiführer jegliche Andeutung bezüglich Neuwahlen. Die Rede, sehr patriotisch und mit Bibelzitaten religiös eingefärbt, war so konzipiert, um Wohlbehagen bei der größtmöglichen Zahl von Menschen auszulösen, bei Labouraktivisten und Gewerkschaftern wie Wählern des konservativen Milieus. Gelingen konnte das nur mit einem gerüttelten Maß an linkem und rechtem Populismus, während er zugleich konsequent darauf verzichtete, unbequeme Wahrheiten zu benennen.

Wenn Gordon Brown über die "asiatische Herausforderung" und die Konkurrenz von zwei Milliarden Chinesen und Indern spricht, weiß er, dass dies für Großbritannien nur noch mehr Flexibilität und Markt bedeutet, wenn das Land wettbewerbsfähig bleiben und den Rang als fünftgrößte Volkswirtschaft verteidigen will. Doch dazu kein Wort.