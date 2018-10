Inhalt Seite 1 — Außerirdisches Zuhause Seite 2 Auf einer Seite lesen

Natürlich wollen wir wissen, wie es in den Tiefen unseres Sonnensystems aussieht , auf fernen Planeten, Monden , Kometen. Aber gar zu fremd sollen sie uns bitte doch nicht sein, die Bilder, die uns die Weltraumforscher aus den unbekannten Welten zeigen. Am liebsten: irgendwie irdisch .



Zum Glück täuschen uns die Wissenschaftler allzu gern, wenn es darum geht, jene drögen Datenreihen unters Volk zu bringen, die die Messfühler ihrer Sonden durch Lichtstunden leeren Alls zur Erde schicken. Mit wenigen technischen Tricks und ein bisschen Bildbearbeitung bewirken sie wahre Wunder.

So beispielsweise bei den neuesten Fotos vom Nordpol des Saturnmondes Titan. Was man da von der Webseite der europäischen Weltraumagentur Esa herunterladen kann , gleicht den Bildern eines halbfertigen Erdatlasses: Auf bräunlichem Boden zeichnen sich tiefblaue Seen ab, verbunden durch ein kunstvoll gezeichnetes Netz von Flüssen . Es gibt einsame Inseln und anmutige Buchten. ( Klicken Sie hier , um durch eine große Version der Seenlandschaft zu scrollen! Für maximale Bildgröße klicken Sie hier ! Achtung, evtl. längere Ladezeit: 1,5 Megabyte.)

Wer jedoch selbst zum Titan flöge, um aus dem Orbit auf seine Oberfläche zu blicken, der sähe gar nichts vom hübschen Natinalparkpanorama. Denn der Mond hüllt sich in eine blickdichte Wolkenhülle aus schmutzigem Stickstoff. Die Forscher kamen zu ihrem schönen Bild, indem sie die Cassini-Sonde Radarstrahlen gen Titan senden ließen, die die Luftschicht durchdringen. Was vom Boden reflektiert wird, messen Sensoren an Bord des Orbiters. Doch blau ist es auf keinen Fall. Denn Radarstrahlung liegt jenseits des sichtbaren Lichts.

Die Wissenschaftler rechneten die Wellenlänge deshalb nach eigenen Vorstellungen um - und siehe da: Der Boden wurde braun und die Seen blau bis schwarz. Man kann gar nicht anders, als an Wasser zu denken, in dem sich ein blauer Himmel spiegelt. Doch wenn die Messdaten überhaupt richtig interpretiert werden und die dunklen Flecken wirklich flüssig sind, dann handelt es sich überwiegend um fließendes Methan bei eisigen -180° C. Auf der Erde wäre der Kohlenwasserstoff längst verdampft. Hier kommt er vor allem im Erdgas vor.



Aber ganz schief ist der Vergleich zum irdischen Nass dennoch nicht. Denn genau wie es bei uns einen Wasserkreislauf gibt, könnte der Titan einen Methanzyklus haben: Das Gas verdunstet in die Atmosphäre, von wo es flüssig wieder herunterregnet und in Flüssen zu großen Seen und vielleicht sogar Ozeanen zusammenläuft.