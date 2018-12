Inhalt Seite 1 — Noch ist Polen nicht verloren ... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Wahlsieg des Donald Tusk und die Ablösung von Jaroslaw Kaczyński haben überall in Europa Überraschung und Erleichterung ausgelöst - wegen der Deutlichkeit der Entscheidung und der Tendenz des Ergebnisses. Recht so! Aber man wird erst noch sehen müssen, ob die Dinge dadurch wirklich einfach werden oder nur etwas einfacher in all ihrer Kompliziertheit.

Weder wissen wir, ob der prospektive neue Regierungschef selber es einfach haben wird mit dem alten Staatspräsidenten (und dessen Veto-Rechten), noch dürfen wir hoffen, dass die neue Regierung in Warschau etwas anderes betreiben wird als polnische Interessenvertretung. Und dies wird sie möglicherweise wegen des weniger konfrontativen Stils sogar noch etwas wirkungsvoller machen als das Vorgänger-Kabinett. Nichts wäre jedenfalls von außen (und für die polnische Innenpolitik) falscher als ein unfreiwilliges, unbewusstes Signal à la Jetzt haben wir endlich die polnische Regierung, die uns Deutschen gefällt.

Aber dies alles interessiert mich weniger als die Frage: Was hat die deutsche Politik in dieser Situation zu tun - und zwar jenseits der offenkundigen Politik der Interessen? Ich denke, es ist jetzt endlich an der Zeit, alle Fragen der Vergangenheit zwischen den beiden Völkern so zu verhandeln und zu besprechen, dass wir - Deutsche und Polen - nicht mehr einfach übereinander, sondern - wenn irgend möglich - stets miteinander reden.

Das betrifft in erster Linie die Erinnerung an die unsäglichen Leiden der Polen (und auch der polnischen Juden) unter der deutschen Okkupation (und der "vierten Teilung" Polens unter Hitler und Stalin), das betrifft auch die Vertreibung der Deutschen aus den vormals deutschen Ostgebieten; übrigens auch der Ostpolen aus ihrer Heimat und ihrer Zwangs-Umsiedlung in die ehemals deutschen Gebiete, in die "deutschen" Staats-Gebiete also, die allerdings auch erst durch die preußische Eroberung Schlesiens unter Friedrich II. und die Teilungspolitik zu eben diesen geworden waren.