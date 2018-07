Inhalt Seite 1 — Ein emotionsgeladener Konflikt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Seit Jahrzehnten bekämpfen linksextremistische kurdische Gruppen den türkischen Staat, und immer auch wurden diese Konflikte auf deutschem Boden ausgetragen. Derzeit wachsen wieder die Befürchtungen, dass der Konflikt auch hier eskalieren könnte. Immerhin leben in Deutschland mehr als eine halbe Million Kurden, die mit Abstand größte kurdische Gemeinde außerhalb des eigentlichen Siedlungsgebietes.



Am vergangenen Sonntag kam es im Berliner Bezirk Kreuzberg zu Ausschreitungen, die die überraschte Polizei nur mit Mühe beenden konnte. 18 Polizisten wurden verletzt, 15 Protestierer festgenommen. Mit Steinen waren türkische und kurdische Demonstranten aufeinander und auf die Polizei losgegangen. Die Präsidentin des Berliner Landesamtes für Verfassungsschutz, Claudia Schmid, rechnet mit weiterem Ärger.

"Jede Zuspitzung des türkisch-kurdischen Konflikts" finde erfahrungsgemäß "ihre Resonanz in Deutschland", heißt es in einer Stellungnahme des Bundesinnenministeriums zu den Krawallen. Mit anderen Worten: je härter die Auseinandersetzung im türkisch-irakischen Grenzgebiet geführt wird, desto mehr Gewalt gibt es auch in Deutschland.

Seit den achtziger Jahren versucht die kurdische Arbeiterpartei PKK, das Potenzial ihrer Landsleute in Deutschland zu nutzen. Vor allem Geld für den Kampf wurde hier gesammelt. Ende der neunziger Jahre dann gab es auch in Deutschland erste Brandanschläge. Im November 1993 wurden die PKK und ihre Ableger wie der "Freiheits- und Demokratiekongress Kurdistans (Kongra Gel)" verboten. Bis heute aber unterhält diese einen "illegalen und konspirativen Funktionärsapparat", wie es in Berichten des Verfassungsschutzes heißt. Der schätzt die Zahl der Anhänger auf 11.500, attestiert ihnen aber, sie seien "überwiegend gewaltfrei".

Ruhig ist es deswegen nicht. Das Problem ist die "hohe Emotionalität" des Konflikts, wie es die Sicherheitsbehörden vorsichtig nennen. Beide Seiten, die kurdische als auch die türkische, hätten ein enormes Mobilisierungspotenzial, heißt es. Die Ausschreitungen in Kreuzberg und die Demonstrationen in anderen Städten könnten, so die Angst, daher erst der Anfang sein.