Los Angeles. An diesem Sonntag wollen sie sich noch einmal zusammensetzen: die Writer’s Guild of America (WGA) als Vertreter der Autoren, und der Produzentenverband AMPTP. Noch einmal wollen sie verhindern, was unter den Schreibern eigentlich schon beschlossene Sache ist: einen Streik der Film- und Fernsehautoren, wie es ihn zuletzt vor knapp 20 Jahren gab. Es ist ein Arbeitskampf, den eigentlich niemand will und der eine ganze Industrie lahmlegen wird.

Die Fronten aber sind so verhärtet, dass nicht einmal mehr ein Schlichter die Verhandlungen aus der Sackgasse führen konnte, die Zeichen stehen nun auf Streik. Seit dem 1. November ist der alte Tarifvertrag der Autoren hinfällig, seit Juni ringen alle Beteiligten um eine Einigung – ohne Erfolg. Der WGA bleibe angesichts der völligen Unnachgiebigkeit des Produzentenverbandes kaum eine andere Wahl, als ihre Drohung wahrzumachen, erklärte Patric Verrone, Präsident der WGA West: „Unsere Hauptanliegen wurden komplett ignoriert, und das in einer Zeit, in der es den Entertainmentkonzernen finanziell extrem gut geht.“

Mehr als 90 Prozent der WGA-Mitglieder stehen hinter Verrone. Bereits am vergangen Freitag haben die 12.000 in der Gewerkschaft organisierten Drehbuch- und Fernsehautoren ihre persönlichen Sachen von ihren Arbeitsplätzen mit ins Wochenende genommen – auf Empfehlung ihrer Streikführer. Denn wenn kein Wunder passiert, macht sich ab dem morgigen Montag keiner mehr von Ihnen Gedanken über das weitere Schicksal von Spiderman oder die Handlung von Hit-Serien wie Lost oder Grey’s Anatomy . Und dann stehen Film- und wichtige Teile der TV-Industrie still: Fast alle Kino- und Fernsehautoren sind Mitglieder der Gewerkschaft, denn die WGA kontrolliert nicht nur die Einhaltung der Urheberrechte, sondern kümmert sich auch um Gesundheits- und Altersvorsorge.

Die wirtschaftlichen Kräfte in diesem Kampf sind zwar ungleich verteilt, aber dennoch darf man die Macht der Autoren keineswegs unterschätzen. Ein Streik würde drastische Folgen haben - am raschesten fürs Fernsehen. Denn wenn die Autoren nichts mehr liefern, dann bekommen die Sender ein echtes Problem. Anders als beim Film, wo die Schreiber in der Regel ab Drehbeginn abgemeldet sind, üben die Schöpfer zum Beispiel von Lost oder Desperate Housewives , J.J. Abrahams und Marc Cherry, großen Einfluss auf die laufende Produktion aus – ohne sie geht schlichtweg gar nichts. Für die weltweit erfolgreiche Krimiserie CSI fungieren die Stammautoren auch als Produzenten. Wenn so entscheidende Kräfte die Arbeit niederlegen, erlahmt nach und nach nicht nur eine TV-Serie, und das womöglich während einer laufenden Staffel.