Das Thema Irak ist in den vergangenen Wochen ein wenig aus den Schlagzeilen gerückt. Das ist zu einem Teil auf mediale Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen: "Bad news are good news", wenn keine Massaker zu beklagen oder Selbstmordanschläge zu berichten sind, gibt es eben nichts zu veröffentlichen. Aber es ist noch etwas anderes im Spiel. Die veränderte Realität im Irak zur Kenntnis zu nehmen, hieße Abschied nehmen von einer liebgewordener Praxis.

Nicht nur in deutschen Medien hat man sich daran gewöhnt, im Blick auf den Irak stets eine apokalyptisch eingefärbte Grundmelodie anzustimmen. Auch möchte man nicht von der Erwartung lassen, die verhasste Bush-Regierung werde im Irak kläglich scheitern. Der Krieg sei bereits endgültig verloren, so klang es während dieses Jahres, der Offenbarungseid, das Eingeständnis der Niederlage, werde nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Der journalistische "Mainstream" stand in Europa mit dieser Hoffnung nicht allein da. Noch im Sommer hatte die New York Times, obwohl da bereits erste Indizien auf den Erfolg der "Surge - Strategie" unter General Petraeus hindeuteten , in einem Leitartikel gebieterisch den unverzüglichen Abzug amerikanischer Truppen gefordert, mit dem Argument, Leben und Gesundheit amerikanischer Soldaten sollten nicht länger für eine "gescheiterte Sache" geopfert werden - geschrieben offenkundig in der Erwartung, die Waagschale werde sich damit endgültig zugunsten eines Endes des militärischen Einsatzes im Irak neigen.

Immerhin setzte zu dem Zeitpunkt die demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus und Senat alles daran, die Heimkehr der Truppen oder zumindest einen festen Zeitplan für den Abzug durchzusetzen. Auch war Präsident Bush hoffnungslos isoliert. Selbst in seiner eigenen Partei wuchs zu jener Zeit noch der Widerstand gegen seinen Irakkurs.

Inzwischen sind diese Stimmen weitgehend verstummt. Auch die Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten haben mittlerweile ihre Antikriegs-Rhetorik gemildert, für den Fall, dass sich der verhaltene Optimismus, der in Washington und Bagdad über die Entwicklung des Irak zu vernehmen ist, bestätigen sollte.

In der Tat: Es mehren sich die Indizien für eine Wende zum besseren. Die Zahl der zivilen Opfer im Irak ist deutlich gesunken. Dieser Trend, der zunächst außerhalb Bagdads begann, ist nun auch in der Hauptstadt wahrnehmbar; im Mai fielen 1070 Menschen Suizidbombern oder sektiererischen Morden zum Opfer, im Oktober waren es 317. Immer noch ein entsetzlich hoher Blutzoll, gleichwohl ein ermutigender Trend, der auch anderswo auszumachen ist. Amerikanische Verluste und Verletzungen sind auf den niedrigsten Stand seit 18 Monaten und den zweitniedrigsten seit vier Jahren gefallen.

Auch hat sich über die vergangenen Monate der Widerstand der sunnitischen Minderheit des Landes gegen die fanatischen Dschihadisten von al-Qaida verhärtet - die Stammesführer in der Anbar-Provinz westlich von Bagdad, dem Herzland des Widerstandes der Sunniten, haben die Zusage eingelöst, die sie Ende 2006 gaben, indem sie sich gegen die ausländischen Gotteskrieger gewandt haben und mit amerikanischen Truppen und der irakischen Armee kooperieren. Irakische Einheiten, inzwischen auf 165.000 Soldaten angewachsen, scheinen besser in der Lage, Sicherheit zu garantieren. Seit Mai, auch das ein positives Zeichen, wurde im Irak kein Ausländer mehr entführt.