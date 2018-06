Zuletzt ging es ihm wohl nur noch darum, hoch erhobenen Kopfes herauszukommen aus dem ganzen Schlamassel. Nach 41 Jahren in der SPD, nach vielen Jahren in Führungs- und Regierungsämtern, nach manchen Siegen und zuletzt einer ganzen Serie politischer Niederlagen gibt Franz Müntefering all seine Ämter auf. Als Grund nennt er seine schwer kranke Frau, um die er sich kümmern will.

Es ist ein guter Grund, einer der besten, der sich denken lässt. Doch ist es wohl nicht der einzige. Denn Politiker haben schon einen seltsamen Beruf. Er absorbiert den Menschen und alles Menschliche zugunsten der Idee, der Partei, der Funktion. Wenig bleibt da übrig. So wenig, dass viele der hauptberuflichen Volksvertreter die eigenen Gebrechen ignorieren, egal wie schwer sie sind; dass sie Familien nur so lange haben, wie sie funktionieren, mitlaufen im Takt.

Franz Müntefering ist da keine Ausnahme. Der "rote Papst" wurde er einmal von einem Magazin genannt. Treffend, denn Päpste haben kein Leben mehr, nicht einmal ihr Name bleibt ihnen; sie verschwinden im Amt, das sie ausüben.

Genau wie "Münte". Der ist nicht zu verwechseln mit Franz Müntefering, dem Menschen. Den kennt kaum jemand. Er zeigt ihn nicht. Zu sehen ist nur die öffentliche Figur, die Maske. Der "Münte" ist ein Einfacher, ein Gerader, einer von uns. Der Münte hat sich hochgearbeitet aus kleinen Verhältnissen, er ist aufrecht ohne Stolz, bescheiden ohne Geiz, fleißig ohne Strebsamkeit. Er kommt aus dem Sauerland und man darf es hören. Er trinkt lieber Bier als Rotwein, er liebt Fußball, redet gern in Anekdoten und poltert auch mal los, wenn es sein muss.

Das hat ihm den Ruf eingetragen, aufrecht und so etwas wie das ehrliche Herz der Sozialdemokraten zu sein. Jemand, zu dem man trotz aller Zumutungen der Politik aufschauen kann. Jemand, der nichts beschönigt und dem die Leute zuhören, weil er ihnen unangenehme Wahrheiten sagt, statt mit netten Worten zu schmeicheln. Der ehrlich zu ihnen ist.

Es war eine Rolle, eine Aufgabe – auch als Gegenpol zu Gerhard Schröder, der mit seinem wirtschaftsliberalen Kurs vielen Angst machte. Müntefering sollte ihn und seine Politik menschlich machen, er sollte dienen: der Partei, der Fraktion, der Regierung. Egal wer führte, er (und sie) konnten sich darauf verlassen, dass der Münte folgte, dass er die Linie verteidigte, die Leute zusammenhielt. Dabei spielte es keine Rolle, in welche Richtung es ging. Er konnte alles als notwendig, als richtig verkaufen. Das ist seine große Stärke, die seiner Maske.