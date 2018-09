Inhalt Seite 1 — Verstrahltes Risiko Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn Menschen ohne eigenes Verschulden an Krebs erkranken, dann ist das erschütternd. Vor allem, wenn die Opfer noch sehr kleine Menschen sind, bloß fünf Jahre alt oder jünger. Und ganz besonders, wenn die tödlichen Krebserkrankungen solch kleiner Kinder ganz offensichtlich auf die Kappe der Kernkraftindustrie gehen.

Knapp 1600 bösartige Neubildungen bei Kleinkindern aus 41 Landkreisen und aus 23 Jahren haben die wissenschaftlichen Hüter des deutschen Kinderkrebsregisters an der Uni Mainz ins Mahlwerk der statistischen Analyse geworfen. Bis auf 25 Meter genau wurde der Abstand des Wohnorts zum nächsten Atommeiler bestimmt; für jedes betroffene Kind gab es zwei Kontrollkinder gleichen Alters und Geschlechts, um andere Einflüsse als die Nähe des Reaktors rechnerisch ausschalten zu können. Möglichst gründlich sollte die vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in Auftrag gegebene Untersuchung sein, deren Nullhypothese, sprich: Grundannahme, da lautete: "Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Nähe der Wohnung zu einem Kernkraftwerk und dem Risiko, bis zum 5. Lebensjahr an Krebs zu erkranken."

Mit dem Ergebnis folgt nun der Aufschrei, denn das Risiko der Kinder ist laut Endergebnis sehr wohl erhöht, sobald die Familie im 20-Kilometer-Radius eines Kernkraftwerks lebt . Und je näher die Wohnung am Meiler steht, desto deutlicher zeigt sich der Effekt. Im Umkreis von fünf Kilometern steigt das Risiko für Leukämie (Blutkrebs) laut Studie sogar auf mehr als das Doppelte. In den untersuchten Gebieten erkrankten zwischen den Jahren 1980 und 2003 demnach fast zwei Dutzend Kinder an Leukämie, nur, weil sie in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem AKW lebten.

Erklären können die Forscher dies indes nicht: Die Strahlendosis als mutmaßlicher Verursacher liegt in der Nähe nuklearer Kraftwerke normalerweise nur minimal über den üblichen Werten. Trotzdem, das externe Expertengremium am Bundesamt für Strahlenschutz verkündete nach dem Empfang des Abschlussberichts, die weltweit "methodisch aufwendigste und umfassendste Untersuchung" zum Thema belege den Zusammenhang zwischen Atomkraftwerken und Krebsrisiko der Anwohner nun hinreichend - zumindest für Deutschland.

Das ist schon erstaunlich. Denn zum einen haben profunde Studien aus Großbritannien und den USA längst (und nicht nur einmal) vergleichbare Hinweise für den Zusammenhang zwischen nuklearen Anlagen und dem Krebsrisiko der Anwohner geliefert. Zum anderen waren aber auch diese Studien nicht in der Lage, die beobachtete Risikoerhöhung zu erklären. Mit anderen Worten: Man ist sich total sicher, den Täter zu kennen, was aber fehlt, ist die Tatwaffe. Auch die jetzt veröffentlichte Studie kann dieses Dilemma nicht auflösen, selbst wenn sie die Entfernung zwischen Reaktor und Mensch so genau betrachtet wie keine der anderen Studien zuvor. Ein Indiz aber wird durch seine Multiplikation noch nicht zum Beweis für eine mörderische Nebenwirkung friedlich genutzter Kernenergie.

Aber es geht doch um Kinder und um Krebs, da kann man doch nicht tatenlos zugucken, egal, ob man weiß, wie die Atommeiler den Krebs nun verursachen? Aus dem Bauch heraus mag der Einwand richtig erscheinen. Nur müsste man dann nicht nur die Kernkraftwerke dichtmachen, sondern auch so manch andere Errungenschaft moderner Technik - zum Beispiel den Flughafen Schiphol in Amsterdam.