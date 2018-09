Inhalt Seite 1 — Es wird ernst Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die deutschen Autokonzerne gehen auf die Barrikaden: Die Hersteller in Deutschland würden im Vergleich mit der europäischen Konkurrenz durch die am Donnerstag verkündeten EU-Pläne überproportional belastet, wetterte ein Volkswagen-Sprecher. Und Umweltminister Sigmar Gabriel (SPD), von Amts wegen nicht unbedingt ein Freund der Autoindustrie, sekundierte, der Vorschlag der EU-Kommission zur CO2-Reduktion führe zu einem "Wettbewerbskrieg" zwischen der deutschen, französischen und italienischen Automobilindustrie. Harte Worte.



Dabei sind die Ziele den Autobauern seit einem Jahrzehnt bekannt. Zudem hatte der europäische Verband der Autohersteller (Acea) schon zugesagt, den durchschnittlichen CO2-Ausstoß der jeweiligen Gesamtflotten bis 2008 auf 140 Gramm zu senken.



Eingehalten haben das Versprechen allerdings nur einzelne Hersteller wie Peugeot oder Fiat – nicht aber die europäische Automobilindustrie insgesamt. Schuld daran waren auch die deutschen Automobilkonzerne, die immer noch weit mehr CO2 in die Luft pusten als versprochen. Dass jetzt die EU durchgreift, war zu erwarten. Eine bindende Richtlinie soll die Autobauer disziplinieren. Und das ist richtig.

Konkret sehen die Pläne Folgendes vor: Bis 2012 soll der CO2-Ausstoß im Durchschnitt auf 130 Gramm sinken. Das entspricht einem Verbrauch von 5,5 Liter Benzin oder 4,9 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Die in der EU verkauften Neuwagen pusteten im vergangenen Jahr im Schnitt 160 Gramm CO2 pro Kilometer in die Luft. Kommen die Autohersteller den Vorgaben nicht nach, müssen sie ab 2012 zahlen: erst 20 Euro pro Neuwagen und zu viel ausgestoßenem Gramm CO2, 2015 schließlich dann 95 Euro.

Richtig ist, dass die EU-Auflagen die Autos im ersten Schritt teurer machen werden. Dennoch sollten sich die Verbraucher davon nicht ängstigen lassen. Zwar rechnet die EU-Kommission damit, dass die Preise für Neuwagen in Europa im Durchschnitt um rund 1300 Euro steigen werden. Gleichzeitig aber sinken die Kosten für Sprit, wenn die Autos sparsamer werden. Langfristig dürfte sich das rechnen. Zumal die Kosten der Autos wieder sinken werden, wenn die großen Automobilkonzerne die neue Technik in großen Serien in ihre Fahrzeuge einbauen werden und nicht wie bislang nur bei einzelnen Modellen.