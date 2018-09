Besonders wichtig sie die stärkere Beachtung des Nichtraucherschutzes gegenüber Kindern und Jugendlichen, sagte die SPD-Politikerin. «Eltern sollten wegen der

Gefahren des Passivrauchens nicht in Anwesenheit von Kinder rauchen, insbesondere nicht in Autos und Wohnungen.»



Bätzing zeigte sich optimistisch, dass Gastwirte durch das Rauchverbot in Kneipen und Restaurants keine Umsatzeinbußen hinnehmen müssten. «Durch das Rauchverbot besuchen verstärkt Nichtraucher und Familien mit Kindern Gaststätten», sagte sie.



Zahlreiche Kneipenwirte und auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband teilen Bätzings Einschätzung jedoch nicht. Sie fürchten um das Überleben vor allem

von Eckkneipen und wollen daher Klage beim Bundesverfassungsgericht gegen das Rauchverbot einreichen.



Zum Jahresbeginn ist Qualmen in Lokalen in elf Bundesländern grundsätzlich tabu. Bei den neu hinzukommenden Ländern handelt es sich um Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. In Niedersachsen und Baden-Württemberg ist Rauchen in Gaststätten nur noch in abgetrennten Räumen erlaubt, in Hessen gilt das Verbot seit dem 1. Oktober.