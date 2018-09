Inhalt Seite 1 — Die Überraschung von Iowa Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Bürger von Iowa haben gesprochen – und geht es nach ihnen, wird im Januar 2009 ein Präsident ins Weiße Haus einziehen, der den alten amerikanischen Traum verkörpert. Einer, der nicht dem politischen Establishment entstammt, der sich in seinem Leben von unten hochgearbeitet hat und dem vor kurzem noch niemand eine Chance auf das höchste Staatsamt einräumen wollte: der Demokrat Barack Obama. Er ist einer der beiden Sieger der Vorwahl von Iowa. Der zweite ist der Republikaner Mike Huckabee.

Und die große Überraschung ist: Beide haben ihre Konkurrenten deutlicher abgehängt, als es selbst die kühnsten Demoskopen für möglich gehalten hatten. Der Demokrat Obama führt mit 38 Prozent vor John Edwards mit 30 und Hillary Clinton mit 29 Prozent. Der Republikaner Mike Huckabee setzte sich mit 34 Prozent an die Spitze, gefolgt von Mitt Romney mit nur 25 Prozent.

Das Ergebnis zeichnete sich am Donnerstagabend schon vor Schließung der Wahllokale ab, vor allem im Lager der Demokraten. In Cedar Rapids, der zweitgrößten Stadt in Iowa, hatten sich vor einer Schule im Bezirk 42 wie fast überall in Iowa zwei lange Warteschlangen gebildet. In der einen standen sich jene die Beine in den Bauch, die bereits als Demokraten registriert waren. In der anderen zitterten bei Eiseskälte die, die erstmals für einen demokratischen Kandidaten votieren wollten. Ihre Schlange war fast so lang wie die erste – und gerade sie, die Neuen, die bislang Unentschlossenen, wollten Obama ihre Stimme geben.

Mit rund 200 Wählern hatten die Veranstalter des Wahllokals 42 gerechnet, 443 kamen und sprengten Vorstellungen und Organisationskraft. In letzter Sekunde hatte man mit den Republikanern die Räume getauscht. Die Demokraten durften die große Turnhalle in Beschlag nehmen, die Republikaner begnügten sich mit der Cafeteria, denn zu ihnen kamen nur etwa 100 Leute. Doch sogar die Turnhalle platzte aus allen Nähten. Vorne links sammelten sich die Edwards-Anhänger, rechts die Obama-Wähler und hinten die Clinton-Fans. Jene, die andere Kandidaten unterstützen wollten, gerieten schnell zwischen die Fronten und wurden nach dem ersten Zählappell lautstark abgeworben. Ein bekannter Radioreporter und Obama-Unterstützter aus Iowa rannte hin und her und rief den Zweifelnden zu: "Wenn ihr heute Geschichte machen wollt, wechselt zu uns."

Familien trennten sich, weil die Mutter für Clinton, der Vater für Edwards und die Tochter für Obama Partei ergriff. Enttäuscht und mit versteinerter Miene klammerte sich die 18-jährige Laurel minutenlang an ihren Stuhl, den sie frohgemut ins Lager des unterlegenen Kandidaten Joe Biden gestellt hatte. Sie wollte einfach nicht wahrhaben, dass ihr Favorit im ersten Wahlgang nur auf 65 Stimmen gekommen war und damit das notwendige 15-Prozent-Quorum um eine Stimme verfehlt hatte. Von links redete ihre Mutter wild auf sie ein, ins Edwards-Lager zu wechseln, von hinten zerrte ihre Lehrerin und Clinton-Managerin an ihr, und von rechts bezirzte sie ein Hausnachbar, gemeinsam mit ihm in die Obama-Ecke zu ziehen. Seinem Werben gab sie schließlich nach, und am Ende des Tauziehens zählte das Obama-Lager 253 Stimmen, das Edwards-Lager 102 und das Clinton-Lager 88.