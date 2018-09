Inhalt Seite 1 — Handschellen für die Bundesanwälte Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die oberste deutsche Ermittlungsbehörde wollte nichts unversucht lassen: Fast 900 Beamte waren an der Aktion im Frühsommer des vergangenen Jahres beteiligt. Nur Wochen vor Beginn des G8-Gipfels hatte die Bundesanwaltschaft Objekte der linken Szene in Norddeutschland und in Berlin vom BKA durchsuchen lassen. Begründung der Großrazzia: Militante Gegner des Gipfels sollten daran gehindert werden, Anschläge und gewalttätige Aktionen während des Treffens der Staatschefs in Heiligendamm zu verüben. Man sah die öffentliche Ordnung des Landes bedroht, eine Ansicht, die der BGH nun als völlig überzogen einschätzte.

Gegen insgesamt 18 Personen wurde von Generalbundesanwältin Monika Harms wegen Straftaten im Sinne des Paragrafen 129a des Strafgesetzbuches ermittelt. Der ist so etwas wie ihre stärkste Waffe, erlaubt er doch den Einsatz so ziemlich jeden Mittels, das der Rechtsstaat gegen seine Bürger vorhält. Als Ausgleich sieht der Paragraf jedoch besonders hohe Hürden vor. Und um als "terroristische Vereinigung" zu gelten, reicht es eben nicht, das Anzünden einiger Autos zu planen.

Nicht einmal eine "besondere Bedeutung" des Falles wollten die Richter erkennen. Damit hätte man die Razzien zur Not auch begründen können, wenn die Beschuldigten keine terroristische, aber wenigstens eine kriminelle Vereinigung bilden. Die Richter äußerten allerdings sogar erhebliche Zweifel daran, ob sie überhaupt eine Gruppe gebildet hätten – ob also der Tatbestand der Verabredung zu einer Straftat gegeben war.

Ihr eigentliches Vergehen aber bestand vor allem darin, dass sich Kartenmaterial der Umgebung Heiligendamms beschafft hatten und "anschlagsrelevante Internetrecherchen" und konspirative Treffen abhielten.

Sowohl die Durchsuchung als auch die vorausgegangene Observierung der Verdächtigen durch das BKA – und vermutlich auch den Verfassungsschutz – waren nur zulässig, weil sich die Ermittler auf den "Terrorparagrafen" 129a beriefen. Dieser juristische Kniff, das hat der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung am heutigen Freitag festgestellt, war nicht rechtens. Die Bundesanwaltschaft hätte die Ermittlungen nicht an sich ziehen dürfen, die Zuständigkeit lag ausschließlich bei den Landesbehörden, so der BGH.