Nun haben wir ja lange über den Mindestlohn für die Briefträger geredet – was ja auch ein Manöver zur Sicherung des Ex- und Immer-noch-quasi-Monopolisten Deutsche Post gegen Wettbewerber war. Aber reden wir doch nicht nur über den Mindestlohn, sondern auch über den Mindestservice, den man als Postkunde erwarten dürfte. Dann zeigt sich nämlich, wie arrogant der ebenso mentale wie reale Monopolist sein kann.



Dabei will ich gar nicht darauf eingehen, dass eine frühe (und zeitlich regelmäßige) Briefzustellung selbst in Städten heute weithin längst Illusion ist. Wer seine Post erst um 14:00 Uhr erhält, kann darauf als selbstständiger Gewerbetreibender am selben Tag kaum noch reagieren. Muss er sich halt ein Postfach mieten, morgens einen Umweg machen und sich selber seine Briefe abholen oder auf E-Mails ausweichen, was freilich nicht in allen Fällen geht.



Für heute will ich es beim Bericht über eine merkwürdige Schikane belassen, für die ich inzwischen Dutzende von Belegfällen zur Hand habe. Wir wohnen in einer kleinen Straße mit genau 26 Hausnummern – also für den Briefträger recht überschaubar. Der Postbote ist auch seit vielen Jahren derselbe. Nun verwechseln aber Leute, die uns schreiben, bei der Adresse schon mal die Hausnummer. Oder sie vergessen die Hausnummer ganz. Da der Postbote uns jeden Tag etwas zu bringen hat, wäre es für ihn ein Einfaches, auch solche Briefe bei uns einzustecken – er kennt uns ja bei Gesicht und Namen. Aber was tut er stattdessen? Er knallt einen Stempel auf den Brief "Empfänger nicht zu ermitteln" – was natürlich objektiv eine glatte Lüge ist – und schickt den Brief an den Absender zurück.



Falls der nun nicht weiß, wie wir anderswie zu erreichen sind (telefonisch, per E-Mail), muss er den Eindruck gewinnen, wir seien entweder verzogen oder verstorben. Ganz bestimmt jedoch wird er die Sendung nicht an uns los. Und wir, die wir in einigen Fällen ziemlich dringlich darauf gewartet haben, stehen dumm da. Falls wir die Sendung dann beim Absender anmahnen, bekommen wir zu hören: "Ich habe das vor drei Wochen abgeschickt, aber es kam als unzustellbar zurück …"



Natürlich habe ich den Postboten schon mehrmals auf diese Absurdität angesprochen. Seine Antwort: Sie hätten eine strikte Anweisung, unkorrekt oder nicht vollständig adressierte Sendungen stante pede zurückzusenden – auch wenn es ein Kinderspiel wäre (und zudem viel Mühe sparen würde), sie einfach in den richtigen Briefkasten zu stecken. Weshalb aber dann der Stempel: "Empfänger nicht zu ermitteln" – obwohl das erstens nicht wahr sei und zweitens der Empfänger doch immer wieder, wie gerade jetzt, direkt vor ihm stehe? "Wir haben keine anderen Stempel!" Man könnte rasend werden über diese institutionalisierte Impertinenz. Als sollte diese absurd drakonische Maßnahme die Absender – koste es, was es wolle – zur perfekten Adressierung ihrer Briefe zwingen.