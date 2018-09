Inhalt Seite 1 — Ausgerechnet Iowa Seite 2 Auf einer Seite lesen

Für einen Tag lang wird die Welt am Donnerstag auf Iowa starren, auf jenen Mais-, Raps- und Weizen-Staat im Mittleren Westen, wo nicht einmal drei Millionen Menschen leben. Denn hier werden von 18.30 Uhr Ortszeit an etwa 200.000 Amerikaner darüber abstimmen, welcher Demokrat und welcher Republikaner ihrer Ansicht nach im Herbst um den Einzug ins Weiße Haus kämpfen sollen.

Fast alle Kandidaten haben in den vergangenen Tagen noch einmal in Iowa Tausende von Klinken geputzt und haben ihre Teams in jeden Winkel des unter Eis und Schnee versunkenen Staates gejagt. Seit fast einem Jahr herrscht hier zwischen den Flüssen Missouri und Mississippi permanenter Wahlkampf. Warum um alles in der Welt in Iowa?

Irgendwann hat es angefangen, dass die Menschen hier den Anfang machten. Historiker sagen, es war im Jahr 1976. Damals eroberte zu aller Überraschung der unbekannte Erdnussfarmer aus den Südstaaten, Jimmy Carter, die Herzen der Demokraten, gewann Iowa - und am Ende die Wahl. Seitdem ist für Soziologen klar: Hier im Puppenhaus der Nation wird Geschichte geschrieben. Hier leben die Durchschnittsamerikaner, religiös, konservativ, aber nicht verbohrt. Sie sind bodenständig - und haben eine Spürnase für Gewinner. Laut Statistik - und die wird hier akribisch geführt - haben sie zwei von dreimal richtig getippt. Deshalb werfen sich alle Bewerber mit Macht in die Schlacht um Iowa und geben Millionen von Dollar aus. Die Spitzenkandidaten der Demokraten, Hillary Clinton und Barack Obama, sollen jeder etwa 20 Millionen Dollar aufgewendet haben, der Republikaner Mitt Romney etwa neun Millionen. Nichts wird hier dem Zufall überlassen.

Und trotzdem ist dieses Mal alles anders. Nicht nur, dass seit Ewigkeiten kein amtierender Präsident und kein Vize mit am Start sind, dass erstmals eine Frau und ein Afro-Amerikaner eine Siegchance haben und dass es im Feld der Republikaner bislang keine wahren Favoriten gibt. Es ist auch anders, weil Iowa vielleicht das letzte Mal im Mittelpunkt steht. Denn der Caucus, so nennt sich das Verfahren, die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl zu bestimmen, in Iowa gerät unter Druck. Die wichtigen und bevölkerungsreichen Staaten sehen nicht mehr ein, dass der kleine Flecken Land so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die mächtigen Bundesstaaten wollen selbst Vorreiter sein. Der Republikaner und ehemalige Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, hat Iowa bereits links liegen lassen und setzt auf einen Sieg im mächtigen Florida am 29. Januar.