Man hatte nach dem tiefen Fall des Jürgen W. Möllemann für einige Jahre den Eindruck, dass die Lieblingsstrategie ehrgeiziger Politiker der 1980er und 1990er Jahre, gezielt gegen den politischen Comment zu verstoßen, nachhaltig diskreditiert war. Doch in Hessen erleben wir die Rückkehr dieser hochtückischen Methode durch einen Regierungschef in Wahlkampfnöten. Und schon jetzt ist die Dynamik der Eskalation, die diesem politischen Instrument innewohnt, klar erkennbar.

Denn die Politik der Provokation erfordert Härte, eiserne, ja: zynische Konsequenz. Schließlich wirkt eine Politik des Tabubruchs nur, wenn sie permanent weitergetrieben wird. Die jeweils nächste aufschreckende Forderung muss immer noch ein Stück schärfer und hybrider ausfallen. Sonst droht die Aufmerksamkeit – jenes kostbare Gut in der Mediengesellschaft – zu verpuffen.

Eben das aber entgrenzt Politik, enthemmt und radikalisiert sie. Eine solche Politik trägt mindestens die Möglichkeit des Extremismus in sich. Freie Demokraten könnten davon traurige Lieder singen. Ein wenig wundert man sich schon, warum sie – die doch als Liberale firmieren und denen Toleranz und sorgsame Rechtsstaatlichkeit besonders am Herzen liegen sollte – in diesen Tagen einfach nur schweigen und ganz vorbehaltlos mit dem christdemokratischen Kampagnero Koch den politischen Bund in Hessen anstreben.

Dabei haben sie 2002 selber denkbar trübe Erfahrungen mit dem plebiszitären Populismusstil des unseligen Tandems Möllemann/Westerwelle machen können. Als traditionell honorable Parteien des arrivierten liberalen Bürgertums ist ihre Parteiseele daran fast zugrunde gegangen, als sie realisierte, wohin eine solche Politik der Maßlosigkeit führte. Das FDP-Estabilishment war am Wahlabend 2002 jäh ernüchtert und mochte sich auch nicht der neu hinzugewonnenen Wählerschichten erfreuen. In gutbürgerlichen Wohngegenden habe man massiv Stimmen verloren, in den Quartieren der Abgehängten aber zugelegt, klagte seinerzeit besorgt der frühere Generalsekretär Werner Hoyer: "Dieser Austausch ist lebensgefährlich."

Die politische Strategie, die dem populistischen Kalkül zugrunde liegt, ist überaus riskant. Denn die Anführer des Tabubruchs müssen Virtuosen der fortwährenden Zuspitzung, der Steigerung der Bedrohungsszenarien sein. Sie agieren dann aber nicht mehr als Vertreter aufgeklärter und besonnener Bürger, sondern nutzen ihre Partei als Protestvehikel des Ressentiments und der radikalen Ungeduld.