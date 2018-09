Inhalt Seite 1 — Lieber in die Opposition? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist nur ein dürrer Satz, den der FDP-Vorstand an diesem Montag einstimmig beschlossen hat: „Der Vorstand unterstützt die Haltung der Parteifreunde in Hessen, ihrer Koalitionsaussage auch nach der Wahl treu zu bleiben.“ Und es ist eine hinterhältige Frage, welche die Journalisten in der Berliner Parteizentrale beantwortet haben wollen: Wie ernst ist dieser Beschluss angesichts des Machtvakuums in Hessen zu nehmen?

Die Liberalen haben dort 9,6 Prozent geholt, sie sind damit nun drittstärkste Kraft in Hessen – und in einer vertrackten Lage. Allein mit der CDU können sie keine regierungsfähige Mehrheit bilden. Genau darauf aber hatte sich Landeschef Jörg-Uwe Hahn vor der Wahl festgelegt. Da auch Rot-Grün keine eigene Mehrheit zustande bekommt und die Linkspartei bislang als unappetitlich gilt, richten sich nun aller Augen auf die FDP.

Welche Optionen liegen auf dem Tisch? Die CDU könnte versuchen, sich mit den Grünen zu arrangieren und die FDP mit ins Boot eines Jamaika-Bündnisses zu holen. Das ist angesichts der tiefen inhaltlichen Gräben in der Bildungs- und Energiepolitik unwahrscheinlich. Dazu kommt der Streit um den Ausbau des Frankfurter Großflughafens. Diese drei Punkte nennt Hahn als Bedingung für Gespräche mit den Grünen – für die unerfüllbar.

Die zweite Alternative wäre eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Auch in dieser Konstellation blieben die Differenzen zwischen Grünen und FDP bestehen, dazu kämen auch noch die ähnlich gelagerten zur SPD. Und die Liberalen würden sich – das ist zumindest die Einschätzung der Partei zu diesem Zeitpunkt – zu nützlichen Idioten für Rot-Grün machen. Hahn hält dies für „nicht diskutabel“.

Bleibt eine dritte Möglichkeit: Opposition, weitere fünf lange Jahre . Das können die Liberalen eigentlich nicht wollen, weder in Hessen noch erst recht im nächsten Jahr nach der Bundestagswahl. Dennoch geben sich Hahn und Bundesparteichef Guido Westerwelle alle Mühe, den Eindruck zu erwecken, dass sie genau diesen Weg einschlagen wollten. Große Worte brauchen sie dafür, von „Staatspolitik“ ist verdächtig oft die Rede und immer wieder: „Wir halten unser Wort.“

Auch vom „Wählerauftrag“ wird an diesem Montag viel gesprochen. Der laute nun mal darauf, eine bürgerliche Regierung zu bilden. Davon jedoch, dass dieser Auftrag auf knapp 3600 Stimmen beruht (so viel Vorsprung hat die Union vor der SPD in Hessen) und dass Schwarz-Gelb insgesamt halt keine Mehrheit in Hessen hat, sprechen die FDP-Oberen nicht. Ein klares Mandat für eine Koalition von Liberalen und der Union sieht jedenfalls anders aus.