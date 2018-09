ZEIT online: Überall wo Obama auftritt, wartet auf ihn ein riesiges Publikum. Wie erklären Sie sich seine Anziehungskraft?

Julianne Malveaux: Barack Obama hat ein unverbrauchtes Gesicht. Er ist peppig, er ist positiv, er spricht über Hoffnung. Er ist ein Afro-Amerikaner, aber ich glaube nicht, dass das der wichtigste Bestandteil seiner Anziehungskraft ist. Es scheint, als würden vor allem junge Leute zu seinen Veranstaltungen strömen – und ich glaube, was ihren Enthusiasmus erklärt, ist Obamas Enthusiasmus. Seine Anhänger lieben es, eine hoffnungsvolle Botschaft zu hören. Ehrlich gesagt sind Obamas politische Ideen nicht besonders unterschiedlich zu denen von Clinton oder Edwards. Aufregend für seine Zuhörer ist die Art und Weise, auf die er mit ihnen eine Verbindung eingeht und sie motiviert.

ZEIT online: Vor einigen Wochen wurde John Edwards in einer Fernsehdebatte sinngemäß gefragt, wieso progressive Wähler einen weiteren weißen Mann zum Präsidenten wählen sollten. Welche Rolle spielen in diesem Rennen Merkmale wie Hautfarbe und Geschlecht?

Malveaux: Vor etwa einem Jahr, bevor Barack Obama in das Rennen einstieg, waren einige Leute angesichts der Kandidatur Hillary Clintons sehr begeistert. Obwohl Clinton polarisiert, war ihre bloße Kandidatur und die Möglichkeit unserer ersten Präsidentin für viele Frauen ein hoffnungsvolles Zeichen. Als Obama hinzukam, löste er ganz ähnliche Gefühle aus. Es gab schon vor Obama afro-amerikanische Männer, die sich um die Präsidentschaftskandidatur bewarben. Am bedeutendsten war Jesse Jackson, der in den 80er Jahren für die Demokraten antrat. Also: ein Teil von Obamas Anziehungskraft ist die Hautfarbe, ein größerer Teil ist seine erfrischende Art.

ZEIT online: Welchen Einfluss hat die Kandidatur von Clinton und Obama auf die politisch unterrepräsentierten Gruppen, die Frauen und Afro-Amerikaner noch immer sind?

Malveaux: Bereits Jesse Jackson hat Amerika verändert. Zuvor sah man kaum Afro-Amerikaner für öffentliche Ämter antreten. Seine Beteiligung am Rennen um die Präsidentschaftskandidatur hat Dutzende, wenn nicht sogar hunderte schwarze Politiker produziert. Er hat für Leute wie Barack Obama die Tür geöffnet.

Heute ändert die Tatsache, dass man bei Fernsehdiskussionen nicht nur sechs Männer sieht, sondern auch Hillary, für viele junge Mädchen die Weise, wie sie über Politik und ihre eigenen Möglichkeiten nachdenken. Und genauso ermutigend ist es für junge Afro-Amerikaner, wenn Barack Obama mit seinen Mitbewerbern Kopf-an-Kopf konkurriert.

ZEIT online: Man hört häufig, Amerika sei noch nicht bereit für eine Frau oder einen Schwarzen im Weißen Haus. Glauben Sie, dass entweder Clinton oder Obama eine Chance haben, wenn sie im Herbst gegen einen weißen, männlichen, standhaften Konservativen antreten?

Malveaux: Ein Wahlsieg liegt definitiv im Rahmen des Möglichen. Diese Wahl wird ein Test für das amerikanische Volk sein. Werden wir entgegen unserer wirtschaftlichen, sozialen und politischen Interessen wählen, nur weil wir Angst von einer Frau oder einem Afro-Amerikaner haben? Ich glaube nicht. Ich glaube wir Amerikaner werden diesen Test bestehen.