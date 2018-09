Die Feuerwehr sei schuld gewesen. Die sei zu spät da gewesen. Und dann auch noch mit dem falschen Gerät. Und die Polizei, die immer noch nicht sagen könne, wieso es gebrannt hat. Und die nun die Ermittlungen verschleppe. "Das ist das, was mir die türkischen Leute erzählen", sagt Kenan Kolat, Vorsitzender der Türkischen Gemeinde in Deutschland.



Seit dem verheerenden Brand in einem von Türken bewohnten Mietshaus in Ludwigshafen, bei dem am Sonntag neun Menschen starben, darunter fünf Kinder, und 60 verletzt wurden, kochen unter den Türken in Deutschland, aber auch in der Türkei die Emotionen hoch. Ein Feuerwehrmann wurde in Ludwigshafen bereits von türkischen Jugendlichen zusammengeschlagen.



Jetzt, wo der erste große Schock vorbei ist, kommen die Verdächtigungen, obwohl die Brandursache noch völlig unklar ist. Kein Wunder. Wer kann schon – als direkt oder auch mittelbar Betroffener (und in der türkischen Gemeinschaft fühlen sich die meisten so) - verstehen, dass es wenige Tage nach so einer Katastrophe immer noch keine Schuldigen gibt? Vor allem, wenn man, wie viele Türken, das Gefühl hat, die Bilder, die in den vergangenen Tagen durch die Medien geisterten, alle schon einmal gesehen zu haben. Das Foto des jungen Mannes, der seinen elf Monate alten Neffen aus dem von Rauchwolken umgebenen Fenster warf, direkt in die Arme eines Polizisten.



Sofort waren sie wieder da, die Erinnerungen. An die Stadt Solingen, wo Rechtsradikale vor 15 Jahren das Wohnhaus der Familie Genc mit Molotowcocktails in Brand setzten. Zwei Frauen und drei kleine Mädchen mussten damals ihr Leben lassen. Oder an Mölln, wo 1992 gleich zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser in Flammen standen. Drei Türkinnen starben dort. Noch während der Löscharbeiten gab es damals Bekenneranrufe bei der Polizei. "Heil Hitler!" schrien sie ins Telefon. Die anonymen Anrufer konnten bis heute nicht ermittelt werden.



Und jetzt, eineinhalb Jahrzehnte später, dasselbe in Ludwigshafen? Auch hier gab es schreckliche Szenen. Eben erst war der bunte Fastnachtszug durch die Straße beim Danziger Platz gezogen. Plötzlich stand ein Wohnhaus lichterloh in Flammen. Drinnen verzweifelte Menschen, die sich nicht aus den Flammen retten konnten, Frauen und Kinder, die verbrannten oder erstickten. Draußen auf der Straße Schaulustige, teils immer noch in ihrer Fastnachtskleidung, auf einem Parkplatz direkt gegenüber dem Haus versammelt.



Was genau am Sonntagnachmittag um 16.23 Uhr in dem vierstöckigen Haus am Danziger Platz 32 passierte, kann noch keiner sagen. Das Feuer hat das Gebäude so stark beschädigt, dass der einsturzgefährdete Bau erst gesichert werden musste, bevor die Ermittler Dienstag früh erstmals an den Brandort durften. Nur ein kleines Mädchen berichtete von einem Mann, den sie im Stiegenhaus beobachtet habe. "Der hat mit einem Feuerzeug ein Stöckchen angezündet und das dann neben dem Kinderwagen in den Flur geworfen", erzählte sie einem RTL-Reporter. Bestätigungen dafür gibt es bislang nicht.



Wie lange es dauern wird, bis die Brandursache eindeutig feststeht, möchte bei der Ludwigshafener Polizei niemand vorhersagen. Man bitte um Geduld, heißt es.