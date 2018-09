Die Geschichte von seinem tragischen Tod ging durch alle Medien: Nachdem Lukas W. bei einem Wetttrinken innerhalb einer Stunde fast 900 Milliliter Tequila in sich hineingeschüttet hatte, fiel der 16-jährige Gymnasiast in ein Koma, aus dem er nicht mehr erwachte. Der Fall setzte eine Diskussion über den Alkoholmissbrauch von Jugendlichen in Gang: Inzwischen sind die sogenannten Flatrate-Partys bundesweit verboten und in Berlin zählt die Polizei seitdem jeden aufgegriffenen betrunkenen Minderjährigen. 663 waren es von April bis Dezember 2007. Tendenz: In der Freizeit der Schüler steigend.

Nun wurde der Tod des Schülers auch strafrechtlich geahndet, vor allem weil die tödliche Wette auf einer Täuschung basierte. Lukas´ Kontrahent, der 27-jährige Wirt Aytac G., trank an jenem Morgen des 25. Februar 2007 hauptsächlich Wasser. Erst durch seine Nüchternheit provozierte der Wirt nach Ansicht des Gerichts jenen tragischen Ausgang. Er ist wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt, ein Termin für seinen Prozess steht bislang noch nicht fest.

Am Montag verurteilte das Berliner Landgericht drei von vier 17- bis 21-jährigen Jugendlichen, die den Wirt bei seinem Betrug unterstützten. Zwei von ihnen wurde wegen Beihilfe zur schweren Körperverletzung die Teilnahme an einem zehnmonatigen sozialen Trainingskurs auferlegt. Außerdem muss „Schiedsrichter“ Mathias M. die Kosten für die Anwältin von Lukas` Mutter bezahlen. Ein 18-jähriger Angeklagter wurde von den Vorwürfen freigesprochen, weil er von dem Betrug nichts wusste. Das Verfahren gegen die 17-jährige Serviererin wird am 22. Februar fortgesetzt. Auch sie hofft auf einen Freispruch.

Mühsam gestalteten sich die Ermittlungen der Mordkommission, die Staatsanwalt Reinhard Albers mit der Untersuchung des Falles beauftragte: Der Wirt Aytac G. ahnte den Ärger und behauptete sofort, Lukas W. sei bereits betrunken in seiner Charlottenburger Bar „Eye T.“ eingetroffen. Später äußerte der Mann, der sich nach Aussage des Staatsanwaltes gut darstellen kann, es habe sich nicht um ein verabredetes Wetttrinken gehandelt, sondern Lukas sei überraschend aufgetaucht und habe ihn bedrängt. Dem Gericht schließlich, wo er als Zeuge gehört wurde, wollte er weismachen, er habe den Betrug mit dem Wasser nicht veranlasst. Er will es aber gewesen sein, der gebeten habe, dem Gymnasiasten ein Glas Wasser zu servieren, damit der mit dem Trinken aufhört.

Im Sommer 2007 versuchte Aytac G., die jugendlichen Angeklagten auf eine für ihn günstige Version einzuschwören. Das taten diese anfangs auch aus Loyalität gegenüber dem Mann, den sie freundschaftlich „Papa“ nannten. Als die Ermittler von dieser Beeinflussung erfuhren, verhafteten sie Aytac G. im Juli 2007. Bis zum vergangenen Mittwoch saß der Türke in Untersuchungshaft, wegen seiner Freilassung beschwert sich nun die Staatsanwaltschaft beim Berliner Kammergericht.

Durch diese Schwierigkeiten kam die Wahrheit erst im Gerichtssaal zutage. Hier hätten sich die Angeklagten nicht geschont. Schuldbewusst und sichtlich beeindruckt vom Tod ihres Altersgenossen berichteten sie, was sich zugetragen hatte – unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Denn obwohl dieses Verfahren für viele Menschen - insbesondere für Jugendliche - von größtem Interesse ist, hatte die Kammer aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes der Jugendlichen entschieden, Zuschauer erst nach der Beweisaufnahme zuzulassen.