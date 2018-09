Inhalt Seite 1 — Ein Heft oder eine Mahlzeit? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Über einen Monat ist der Transporter jetzt unterwegs. Die Schüler und Lehrer der Mwanga Secondary School (MSS), einer privaten, weiterführenden Schule im Nord-Osten Tansanias, hoffen jeden Tag, dass er endlich ankommt. Seine Ladung ist in der afrikanischen Republik so kostbar, wie man es sich in Europa gar nicht vorstellen kann: Wandtafeln, Computer oder Bälle sind für viele Bildungseinrichtungen unbezahlbar.

Die 450 Schüler der MSS in der Kleinstadt Mwanga haben Glück. Transporte, wie diese gab es für sie schon oft. Sie kommen von der Humboldtschule aus dem hessischen Bad Homburg. Die beiden Institutionen pflegen seit elf Jahren eine Partnerschaft. „Seitdem hat sich hier enorm viel verändert“, sagt Eliet Senkoro mit strahlenden Augen, und der Computerlehrer Wilson Kivuyo erinnert sich: „Als ich vor zwölf Jahren selbst hier Internatsschüler war, mussten wir noch zu zweit in einem Bett schlafen.“

Tansania ist eines der ärmsten Länder der Welt. Viele junge Menschen können weder lesen noch schreiben, obwohl 1978 die allgemeine Schulpflicht für Primary Schools, also für die Klassen eins bis sieben, eingeführt wurde. Zwar sind staatliche Grundschulen umsonst, doch Uniformen, Bücher und Stifte kosten so viel, dass manche Eltern vor der Entscheidung stehen: Hefte für ein Kind oder eine warme Mahlzeit für alle?

Familie Mshana stand vor ähnlichen Problemen. Zwar konnten alle elf Kinder zur Grundschule gehen, aber in die Secondary School durfte nur der vierte Sohn Damas, weil er die besten Noten hatte. „Meine Eltern mussten sich genau überlegen, in welches ihrer Kinder sie investieren.“ Heute ist Damas Lehrer an der MSS, und weil seine jüngste Schwester Happy ebenfalls gute Noten hat und alle anderen Geschwister aus dem Haus sind, darf auch die 17-Jährige die MSS besuchen. Für das jährliche Schulgeld von umgerechnet etwa 350 US-Dollar legt die Familie zusammen. Happy hat es gut. Denn da in Tansania alle weiterführenden Schulen kostenpflichtig sind, bleibt vielen Kindern aus ärmeren Familien nichts anderes übrig, als die Gebühren selbst zu verdienen. Die Mädchen arbeiten neben der Schule als Haushälterinnen, die Jungs verdienen Geld als Träger bei Kilimandscharo-Touren. Der höchste Berg Afrikas ragt nur 70 Kilometer nördlich von Mwanga in den Himmel.

In der Schule wird nach dem Frühstück bei der morgendlichen Versammlung die Nationalhymne gesungen, danach folgen neun Stunden Unterricht. Auf dem Speiseplan für das Mittagessen steht meistens Ugali, eine Masse aus Mais und Wasser, dazu Bohnen. Da die letzte Ernte schlecht war, fallen die Portionen zurzeit kleiner aus – ein Problem im ganzen Land. Doch kaum ein Schüler beschwert sich darüber, denn es ist ein Privileg, zur Schule gehen zu können. „Ohne einen Abschluss können die Kinder nur auf dem Feld oder als Träger arbeiten“, sag Eliet Senkoro. Das seien harte Jobs, von denen man trotzdem kaum leben könne. Um Kindern zu einem Abschluss an der MSS zu verhelfen, wurde an der Humboldtschule „MSS-Hilfe e.V.“ gegründet. Der Verein vergibt unter anderem Stipendien an begabte tansanische Schüler. Doch der Schatzmeister Ernst von Wangenheim gibt zu bedenken: „Auch nach der Secondary School ist ein berufliches Weiterkommen noch nicht gesichert.“

Von Wangenheim war schon oft in Mwanga. Der kulturelle Austausch ist eine wichtige Komponente in der Partnerschaft. Deshalb bekommen auch die hessischen Schüler immer wieder die Möglichkeit, zum Beispiel als Aushilfslehrer, nach Tansania zu gehen. Julia Kanis verbrachte nach ihrem Abitur 2006 zwei Monate dort. „Zuerst war ich überfordert, ich konnte kein Kiswahili und die Schüler sprachen nur schlecht englisch. Doch dann habe ich viel Zeit mit den Kindern verbracht und sogar bei ihnen im Schlafsaal geschlafen. Am Ende fiel es mir sogar schwer, wieder nach Deutschland zurückzukehren“, erzählt sie. Beeindruckt war die Psychologiestudentin vor allem von der Lebensfreude der Menschen in Mwanga. „Die haben so wenig, aber sind so glücklich und teilen das Wenige auch noch. Ich habe dort eine ganz andere Lebenseinstellung kennengelernt.“