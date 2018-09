Ein Pentagonsprecher bestätigte, dass der künstliche Himmelskörper bereits beim ersten Versuch von einer Rakete getroffen wurde, die von einem Kriegsschiff im Nordpazifik bei Hawaii abgefeuert worden war. Unklar blieb jedoch zunächst, ob bei der spektakulären Maßnahme das Hauptziel erreicht wurde: die unmittelbare Zerstörung des Tanks mit einer halben Tonne des gefährlichen Hydrazin. Das Verteidigungsministerium stellte Informationen darüber innerhalb von 24 Stunden in Aussicht.

Bei der eigens von Präsident George W. Bush genehmigten Aktion setzte das Militär ein seegestütztes System ein, das zu den Säulen der noch im Aufbau befindlichen nationalen Raketenabwehr gehört. Es soll speziell dem Schutz vor feindlichen ballistischen Raketen kurzer und mittlerer Reichweite dienen und wurde für den Einsatz gegen den Satelliten modifiziert. Es war der erste Abschussversuch seit Mitte der 80er Jahre, als die USA im Zuge des Kalten Krieges eine Anti-Satelliten-Waffe erprobt hatten.

Bei der Aktion wurde eine Rakete des Typs SM-3 vom Kreuzer "USS Lake Erie" im Nordpazifik aus abgefeuert und vom Aegis-Radar-und Lenksystem auf den Kurs zum Satelliten gebracht, der etwa so groß wie ein Bus war und sich in seinen letzten Umlaufbahnen vor dem Eintritt in die Erdatmosphäre befunden haben soll. Die Rakete trug an der Spitze ein Geschoss, das kurz vor dem Erreichen des künstlichen Erdtrabanten in etwa 240 Kilometer Höhe freigesetzt wurde. Ziel war es, den Tank durch den direkten Aufprall des Geschosses bei hoher Geschwindigkeit praktisch zu vernichten. In den folgenden 24 bis 48 Stunden werde nun der überwiegende Teil der Trümmer in die Erdatmosphäre eintreten und dabei vollständig verglühen, hieß es aus dem Pentagon. Die übrigen Teile sollten die Atmosphäre binnen 40 Tagen erreichen.



Der Satellit war mit einem geheimen Auftrag 2006 im Weltraum ausgesetzt worden, nach Pentagon-Angaben aber sofort danach ausgefallen. Nachdem er in seiner Umlaufbahn immer mehr abgesackt war, wurde für Anfang März der endgültige Absturz erwartet. Dem Pentagon zufolge bestand die Befürchtung, dass der Tank beim Eintritt in die Erdatmosphäre nicht verglühen und in einem bevölkerten Gebiet aufprallen könnte - mit der Gefahr schwerer Gesundheitsschäden bis hin zum Tod für Menschen in der Nähe.

Russland und China hatten die Abschusspläne dennoch scharf kritisiert. Insbesondere Moskau warf der US-Regierung vor, es handele sich in Wahrheit um einen Test des amerikanischen Raketenabwehrsystems als Anti-Satelliten-Waffe. Damit drohe ein Rüstungswettlauf im All.