Die Grünen haben es nicht leicht in diesen Tagen. Die drei Landtagswahlen dieses Winters sind für sie nicht besonders gut verlaufen. In Hessen und Hamburg hat die Partei etwa ein Viertel ihrer Wähler verloren und dabei vor allem an die Linkspartei viele Stimmen abgegeben. Rot-Grün ist in einem Fünfparteiensystem keine Machtperspektive mehr. Neue Mehrheiten braucht das Land, und deshalb quält sich die Partei nun mit einer Schwarz-Grün-Debatte, die ihr Selbstverständnis im Innersten berührt und die Partei zerreißen könnte. Keine schönen Aussichten.

Und nun muss sich die Partei auch noch einen neuen Co-Vorsitzenden suchen. Reinhard Bütikofer, der stille Stratege, der die Grünen bislang an der Seite der bisweilen schrillen Claudia Roth führt, kündigte am Montag überraschend an, dass er auf dem Parteitag im November nicht wieder kandidieren wird. Er möchte einem (oder einer) Jüngeren Platz machen und sich ins Europaparlament zurückziehen – als Ausdruck einer personellen Erneuerung, welche die Grünen wirklich dringend nötig haben.



Statt des erhofften (und versprochenen) personellen Aufbruchs machen sich die Grünen also erst mal wieder auf die Fahndung nach einem Flügelmann, der in der Doppelführung nach den Regeln der Partei den politischen und Geschlechter-Proporz repräsentieren muss: ein Realo-Mann als Gegengewicht zu der linken Claudia Roth. Und, wenn er zu finden ist, zudem ein Jüngerer.



Dabei hatten die Grünen eigentlich an diesem Tag einen Ausweg aus ihrer quälenden Führungsdebatte weisen wollen. Denn der Vorstand beschloss, dass die Partei 2009 mit einer Doppelspitze in den Bundestagswahlkampf ziehen will. Und auch die beiden Spitzenkandidaten stehen bereits fest: Renate Künast und Jürgen Trittin. Die ehemalige Verbraucherministerin und der ehemalige Umweltminister, die Reala und der Linke, der Liebling der Medien und der Held der Basis sollen es gemeinsam richten.



Ein leises Murren ist in der Partei zu hören, weil mancher gehofft hatte, die Grünen würden sich trauen, sich endlich von dem Relikt der doppelten Führung zu verabschieden und in einer Urwahl einen einzigen Spitzenkandidaten zu bestimmen. Doch die Antwort auf die entscheidende Frage, ob sich dabei Künast oder Trittin durchgesetzt hätte, ließ sich nicht klar vorhersagen. Deshalb haben beide Kontrahenten und die unterschiedlichen innerparteilichen Lager den Kompromiss, der diese Frage offen lässt, schließlich akzeptiert.

Die Entscheidung war längst überfällig. Viel zu lange hatte sich die Partei nach dem Abgang ihres Übervaters Joschka Fischer den Luxus einer ungeklärten Führungsfrage geleistet. Zweieinhalb Jahre lang belauerten sich mit Trittin und Künast, Roth und Bütikofer sowie Fritz Kuhn fünf Spitzengrüne gegenseitig und blockierten so ein ums andere Mal auch die programmatische Profilierung.

Einerseits ist die Entscheidung folgerichtig. Künast und Trittin sind in der Öffentlichkeit bekannt und profiliert, beide besitzen ausreichend innerparteiliche Autorität. Alle anderen möglichen Bewerber um die Spitzenkandidatur wären hinter den beiden abgefallen. Die Vorsitzende Claudia Roth agiert zu emotional, um jenseits der grünen Kernklientel Wähler zu mobilisieren. Ihr bisheriger Amtskollege Reinhard Bütikofer ist zu introvertiert. Künasts Fraktions-Co-Chef Kuhn gilt zu sehr als Schwarzgrüner, um von der Partei geliebt zu werden. Und der grüne Nachwuchs hat zwar kürzlich gegen die alten Parteiführer protestiert und beklagt, dass der Partei neue Leute und neue Ideen fehlen. Aber letztlich konnte er weder das eine noch das andere gegen die alten, erfahrenen Hasen aufbieten.