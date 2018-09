"Wir sehen nicht, dass damit etwas anderes bezweckt wird als das Verletzen von Gefühlen", sagte Ministerpräsident Jan Peter Balkenende.



Der Fraktionsvorsitzende der regierenden Christdemokraten, Pieter van Geel, nannte den Film "gemein und verletzend". Eine Sprecherin der Sozialdemokraten sagte, Wilders stelle bereits bekannte Szenen so zusammen, dass sie "angsteinflößend" wirken.



Die Zeitung de Volkskrant kommentierte am Freitag, der Film gleiche den Propagandamethoden, mit denen totalitäre Regime Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufhetzen.

Aus Furcht vor gewalttätigen Protesten hatte die Polizei den Parlaments- und Regierungssitz in Den Haag am Donnerstagabend abgeriegelt. Es blieb jedoch zunächst völlig ruhig.



In der muslimischen Welt hatte der Film bereits in den vergangenen Monaten für heftige Empörung gesorgt. Während der Iran mit einem Boykott niederländischer Produkte drohte, kündigten die radikalislamischen Taliban an, auf die in Afghanistan stationierten Soldaten aus den Niederlanden verstärkt Angriffe zu verüben. In Afghanistan gingen Anfang März täglich mehrere hundert Menschen gegen den Film auf die Straße. Aus Angst vor Anschlägen nach der Veröffentlichung gilt in den Niederlanden bereits seit Anfang März eine erhöhte Alarmbereitschaft.

Auch am vergangenen Freitag demonstrierten in der afghanischen Hauptstadt Kabul rund 5000 Menschen gegen den erneuten Abdruck der Karikaturen und gegen Wilders' Film. "Tod für Dänemark" und "Tod den Niederlanden" riefen sie. Die Niederlande haben 1650 Soldaten in Afghanistan stationiert.