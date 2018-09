Inhalt Seite 1 — Nur keine Steuerpanik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schockschwerenot! Da haben Privatanleger allein im Januar eine halbe Milliarde Euro in Dachfonds gesteckt, und nun will die Bundesregierung einem Bericht der Financial Times Deutschland nach just diese Fondsgattung von der Steuerbefreiung ausnehmen.



Eigentlich gilt, dass Fondsanleger ihre Kursgewinne auch nach der Einführung der Abgeltungssteuer nicht versteuern müssen, wenn sie die Anteile vor Ende 2008 erworben haben. Nun gibt es anscheinend im Finanzministerium Überlegungen, dass dieses Privileg nur gelten soll, wenn die Fonds ihr Kapital direkt in Wertpapiere anlegen. Wenn das stimmt, würden alle Dachfondsbesitzer zur Kasse gebeten, weil diese Anlageform in andere Investmentfonds anstatt in Aktien und Anleihen investiert.



Bislang wehrt sich der Fondsverband BVI, indem er die Pläne als "reine Spekulation" bezeichnet und vorsorglich verfassungsrechtliche Bedenken anmeldet. Doch wenn der Gesetzgeber das Steuerprivileg für Dachfonds kippen sollte, wäre deren Lobby daran zumindest mitschuldig. Immerhin wurden selten zuvor so viele neue Dachfonds aufgelegt wie in den vergangenen Monaten. Fast immer werben sie damit, dass während der Laufzeit der strategische Schwenk von Aktien zu Anleihen möglich sei, ohne dass Kursgewinne steuerpflichtig werden.



Auf diese Weise, so locken die Anbieter, seien unter dem steuerlichen Mantel des Dachfonds praktisch beliebige Vermögensumschichtungen möglich - zumindest solange die Anteile nicht verkauft werden. Die aggressive Werbung für das Steuersparmodell hat nun offenbar die Fachleute im Ministerium hellhörig werden lassen.



Allerdings verdeckt das Gezerre um die Dachfonds-Besteuerung den Blick auf die harten Fakten. Sie sprechen nicht für die Anlage in Dachfonds. So müssen Anleger nicht nur die Managementgebühren berappen, sondern auch innerhalb des Dachfonds noch die Gebühren der jeweiligen Zielfonds. Diese Doppelbelastung wird im Gegensatz zu einer möglichen Ertragsbesteuerung erstaunlich klaglos hingenommen.

Überdies zeigt der Vergleich langfristiger Fondsrenditen, dass das Management oft ein viel schlimmerer Renditeräuber ist als der staatliche Steuerzugriff. Die Vergleichstabelle der Fondsratingagentur Morningstar zeigt, dass bei 39 global anlegenden Value-Aktienfonds die Differenz beim 10-Jahres-Wertzuwachs schon zwischen dem besten und dem drittbesten Fonds bei plus 140 Prozent zu plus 99 Prozent liegt. Der zehntbeste Fonds - immerhin noch im vorderen Drittel - schaffte nur magere 21 Prozent Wertzuwachs.