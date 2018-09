Ein Heimspiel ist das nicht für Andrea Ypsilanti, dieser Parteitag in Hanau. Vor der Kongresshalle, in der sich die hessische SPD an diesem Samstag trifft, haben sich einige zornige weißhaarige Männer versammelt. Sie haben ein meterlanges Banner mitgebracht: „Wir Opfer der SED fordern: Niemals mit der Linkspartei!" Gerd Franke ist „stellvertretend für 250.000 politische Gefangene" nach Hanau gekommen, wie er sagt. Er saß früher im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen, heute ist er der Anführer der Bannerträger. Er sagt, ihm „graue vor Ypsilanti". Ihre Entscheidung, mit den Linken zu paktieren, sei für jeden Demokraten ein Schlag ins Gesicht.

Den SED-Opfern gegenüber steht ein Kohorte junger Männer und Frauen, die rote T-Shirts und schwarze Sonnenbrillen tragen. Auf den Shirts ist das Konterfei Ypsilantis abgebildet, versehen mit einem einzigen, wenig schmeichelhaften Attribut: „machtgeil". Im Hintergrund läuft aggressive Rockmusik. Es ist die ortsansässige Junge Union. Zahlenmäßig ist sie den ebenfalls anwesenden Jusos (auf ihren Shirts steht: „Kickt Koch") weit überlegen.

Erstmals seit Wochen ist die hessische SPD zusammengekommen – und seither hat sich für Ypsilanti einiges verändert. Sie ist nicht mehr die umjubelte Wahlgewinnerin, sondern eine, von vielen Seiten angefeindete Wortbrüchige: Entgegen ihrem Wahlversprechen hatte Ypsilanti Anfang März versucht, mit Hilfe der Linkspartei die Regierungsmacht zu ergreifen, woraufhin die Abgeordnete Dagmar Metzger ankündigte, ihre Chefin Ypsilanti nicht zu wählen. Die ohnehin hauchdünne Mehrheit von SPD, Grünen und Linkspartei im hessischen Landtag war damit gefährdet. Auch weil die Grünen unter diesen Umständen nicht mehr zu einer Koalition bereit waren, zog Ypsilanti die Reißleine und legt ihre Koalitionspläne erst einmal auf Eis. Begleitet wurde das hessische Hin und Her von scharfen und spöttischen Kommentaren in der Presse und der Bundespartei.

Diesem veränderten Meinungsklima ist Ypsilanti nun ausgesetzt. Ausgesprochen unfreundlich wird sie in Hanau nicht nur von den SED-Opfern und den Jungunionisten begrüßt, sondern auch vom gastgebenden Unterbezirk. Hanau ist die wichtigste Stadt im Main-Kinzig-Kreis, und dessen Unterbezirksvorsitzender war – als einer der wenigen - Frau Metzger zur Hilfe gekommen. „Sie hat ausgesprochen, was viele in der SPD denken", sagt André Kaval. Außerdem verfasste der Kreis im Vorfeld des Parteikonvents eine Erklärung, die sich äußerst kritisch mit der „Machttaktik" Ypsilantis auseinandersetzt.

Es gibt viel Sprengstoff also an diesem Nachosterwochenende in Hanau. Wer aber nun von der vielseitig kritisierten Ypsilanti einen selbstkritischen oder gar reumütigen Auftritt erwartet hat, wird schnell eines besseren belehrt. Ypsilanti, so viel lässt sich nach ihrer 60-minütigen Rede sagen, hat sich nicht verändert. Im Prinzip hätte es gereicht, sich nur ihren ersten Satz zu notieren, denn der war Programm: „Ich bin nicht gescheitert – und ich gebe nicht auf.