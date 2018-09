Die argentinische Hauptstadt ist die siebte Station auf der weltweiten Tour der Flamme vor den Olympischen Spielen in Peking. Mehrere Tausend Sicherheitskräfte sollen am Freitag für einen störungsfreien Fackellauf sorgen. In San Francisco hatten die Behörden aus Furcht vor gewaltsamen Ausschreitungen durch eine kurzfristig geänderte Laufstrecke Demonstranten von den Fackelträgern ferngehalten. Auch in Paris und London gab es heftige Proteste.

Die Maschine mit dem olympischen Feuer landete am Donnerstag auf einem für die Öffentlichkeit gesperrten Teil des internationalen Flughafens von Buenos Aires. Polizeikräfte riegelten auch die umliegenden Bereiche ab. Anschließend wurde das Feuer an einen geheimen Ort gebracht, wo es bis zum Lauf durch die Stadt aufbewahrt werden soll. Zu Protesten kam es zunächst nicht.

Die 13 Kilometer lange Strecke durch Buenos Aires führt am Freitag vom Hafen am Präsidentenpalast Casa Rosada vorbei in Richtung wohlhabende Stadtteile. Die Behörden mobilisierten 2700 Polizisten und 3000 weitere Helfer, um Störungen zu verhindern. Ob auch Fußball-Altstar Diego Maradona an dem Lauf teilnehmen würde, war zunächst nicht bekannt. Insgesamt 80 Läufer sollten die Fackel jeweils knapp 400 Meter weit tragen.

Buenos Aires ist die siebte von weltweit 21 geplanten Stationen des Fackellaufs. Nie zuvor war das olympische Feuer am Rio de la Plata, und die Hauptstadt des Tango ist zugleich der einzige Ort in der spanischsprachigen Welt, durch die der Fackellauf gehen soll. «Es wird alles gut organisiert, und wir sind überzeugt, dass dies ein Grund der Freude und des Stolzes sein wird», sagte Bürgermeister Mauricio Macri. Klicken Sie auf das Bild, um die Grafik zu vergrößern

Angesichts der weltweiten Proteste hat das Internationale Olympische Komitee schärfere Töne gegenüber der chinesischen Regierung angeschlagen. IOC-Präsident Jacques Rogge gestand am Donnerstag in Peking erstmals «eine Krise» ein und mahnte Peking, die moralischen Verpflichtungen in der Menschenrechtsfrage und die Pressefreiheit einzuhalten. Rogge betonte, bei seiner Bewerbung habe China versprochen, dass die Ausrichtung der Spiele die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Menschenrechte voranbringen würde. «Für mich sind das moralische Verpflichtungen, und wir bitten China, dieses Versprechen einzuhalten.»

Eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums wies die Äußerungen Rogges umgehend zurück.