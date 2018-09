Ein MBA-Studium ist stressig - warum also nicht dort lernen, wo es exotisch, aufregend, also schlichtweg schön ist. Schließlich soll das Management-Training auch Spaß machen.

In einer neuen Serie stellt ZEIT Campus online MBA-Programme an attraktiven Studienplätzen vor. Teil vier informiert über die IESE Business School in Barcelona.

Wer es sich leisten kann, lebt in Barcelona inmitten der grünen Hügel, die die katalonische Metropole umgeben. Zum Beispiel an der Avenida Pearson, wo Prinzessin Cristina, eine der spanischen Thronfolgerinnen, ihren Wohnsitz hat. Dort oben befindet sich auch Barcelonas Managementschmiede, die IESE Business School . Sie ist Teil der privaten Universität von Navarra und eine der renommiertesten Wirtschaftsschulen Europas.

Ein schmales Tor, dahinter ein Glaskasten, in dem die Sicherheitsleute sitzen. Und schon steht man auf dem kleinen, grünen Campus vor einer alten Villa. Sie ist die Keimzelle der Eliteschule, die vor 50 Jahren noch unter Francos Diktatur von der erzkatholischen Präfektur Opus Dei gegründet wurde. Doch wer bei katholisch und Kirche nur an Zucht und Ordnung denkt, liegt zumindest an diesem lauen Frühlingsmorgen daneben. Die künftige Führungselite wirkt verschlafen und kommt zum Finance-Kurs hemdsärmelig in Jeans, T-Shirt und Pullover daher.

An Styling ist bei dem dichten Stundenplan auch nicht zu denken. Einige schleppen ihren Kaffee mit in den Hörsaal; andere kommen sogar zu spät - obwohl das gar nicht gern gesehen wird. Unerbittlich wach ist dagegen der argentinische Professor Javier Estrada, der die Studenten mit Fragen zum Investment-Management aus der Reserve lockt: "Fassen Sie in einer Minute zusammen, wie die Risiken dieser Aktie aussehen."

Es sind junge Leute aus China, den USA, Spanien, Deutschland, Indien und vielen weiteren Nationen, die nun gemeinsam über Finanzfragen brüten. Jeder MBA-Jahrgang ist hier ein kleiner Kosmos für sich. Etwa 210 bis 250 MBA-Studenten beginnen Jahr für Jahr im September ihr zweijähriges Vollzeit-MBA-Programm . Daneben gibt es mehrere Executive-Programme für Führungskräfte wie etwa den Global Executive MBA.

Das Ausleseverfahren für den Vollzeit-MBA hat es in sich: Die Schule hat jedes Jahr weit mehr Kandidaten, als sie am Ende aufnimmt. Dabei hat der Sprung in die Managerelite - und darauf will das Studium vorbereiten - seinen Preis: Der Vollzeit-MBA kostet fast 65.000 Euro, dazu kommen die Lebenshaltungskosten. Allerdings lohnt es sich für Interessenten, sich frühzeitig nach Stipendien zu erkundigen, die sowohl von der IESE Alumni Organisation als auch von vielen Unternehmen vergeben werden.

Ganz klassisch lernt jeder in der MBA-Ausbildung zunächst einmal das Instrumentarium des General Management. Doch neben diesem ökonomischen Primärwissen geht es auch darum, die Persönlichkeit auszubilden. Obwohl viele MBA-Studenten aus Beratungsunternehmen und Banken kommen, zieht die Schule - wohl vor allem wegen dieser Breite des Lehrprogramms - auch Kandidaten mit ungewöhnlichen Karrieren an. Ein Magier aus dem russischen Staatszirkus, der das Marketing im Zirkus neu organisieren will, sitzt da neben einem indischen Notfallchirurgen.