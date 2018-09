Inhalt Seite 1 — Deutsche Bank schreibt rote Zahlen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Deutschlands größtes Geldhaus bezifferte den Fehlbetrag vor Steuern für das Auftaktquartal am Dienstag auf 254 Millionen Euro. Vor einem Jahr hatte die Bank im gleichen Zeitraum noch einen Gewinn von 3,16 Milliarden Euro erzielt.



Die krisenbedingten Abschreibungen summierten sich zu Jahresbeginn auf 2,7 Milliarden Euro und lagen damit noch etwas höher als vor vier Wochen angekündigt. Allein im Kerngeschäft, dem Investmentbanking, führten die Wertberichtigungen zu einem Verlust von 1,6 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Minus von 141 Millionen Euro (Vorjahresgewinn 2,132 Milliarden Euro).

Dennoch hieß es, der Quartalsverlust bewege sich im Rahmen der Erwartungen. Ohne die Einnahmen aus Verkäufen von Unternehmensanteilen wäre er allerdings deutlich höher ausgefallen und hätte die Milliardengrenze überschritten. Die Deutsche Bank hatte beispielsweise Anteile an Daimler oder der Allianz veräußert und dadurch 854 Millionen Euro eingenommen. Einen weiteren Teil der Verluste konnte sie durch geringere Personalkosten und ein besseres Privatkundengeschäft ausgleichen.



"Im ersten Quartal war die Lage an den Finanzmärkten so schwierig wie noch nie zuvor in der jüngeren Geschichte", erklärte Institutschef Josef Ackermann. "Im März nahm der Druck auf den Bankensektor das bisher größte Ausmaß seit Ausbruch der Finanzmarktkrise an." Das habe auch bei der Deutschen Bank Spuren hinterlassen. Kurzfristig seien die Aussichten "in höchstem Maße unsicher", erklärte Ackermann. Die Kredit- und Liquiditätslage bleibe angespannt. "Die Zurückhaltung der Investoren hält an."



Dennoch gab sich der Bankchef optimistisch für die Zukunft: "Wir sind zuversichtlich, aus dieser Krise stärker denn je hervorzugehen." Im April seien erste Anzeichen einer Stabilisierung an den Märkten zu erkennen gewesen. Die aktuellen Bewertungen bestimmter Papiere weckten wieder zunehmend das Interesse von Investoren.



Die Gesamterträge der Deutschen Bank halbierten sich in etwa zwischen Januar und März auf 4,6 (Vorjahr: 9,6) Milliarden Euro. Die bereinigte Eigenkapitalrendite vor Steuern - die Zielgröße der Deutschen Bank - lag im ersten Quartal bei minus 3 Prozent nach plus 44 Prozent im Vorjahr. Das Institut wiederholte in dem Bericht nicht sein Ziel eines Vorsteuergewinns von 8,4 Milliarden Euro für dieses Jahr. Davon war es schon vor einigen Wochen wegen des unsicheren Marktumfelds abgerückt.