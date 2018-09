Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen hat am Sonntag seine Hilfsflüge ins birmanische Katastrophengebiet wieder aufgenommen. Bis zum Nachmittag seien mit Einwilligung der lokalen Behörden drei Flugzeuge in Rangun gelandet, teilte das WFP-Logistikzentrum in Brindisi mit. Eine weitere, in Brindisi gestartete Maschine mit Zelten und Systemen zur Wasserreinigung wurde zum Abend hin in der Hauptstadt Birmas erwartet.



Bei den bereits gelandeten Flügen handele es sich um eine thailändische Maschine, die Protein-Kekse aus dem WFP-Depot in Bangladesch transportiert habe, sowie um einen Hilfsflug aus Dubai mit humanitären Hilfen des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR), hieß es. Ein drittes Flugzeug habe von Phnom Penh in Kambodscha aus 18 Tonnen Hilfsgüter geliefert, darunter auch Generatoren und vorübergehende Depots.

Das WFP hatte seine Luftbrücke am Freitag vorübergehend aufgehoben, nachdem 38 Tonnen Hilfsgüter von der Militärjunta in Birma beschlagnahmt worden waren. Die Generäle wollten die Hilfe ausschließlich durch Soldaten verteilen lassen. Das lehnte die Organisation ab, aus Sorge, das Militär könne Rationen zur eigenen Versorgung abzweigen.

Ein Konvoi des Malteser-Hilfsdienstes (MHD) mit medizinischer Ausrüstung ist zum besonders verwüsteten Irrawaddy-Delta unterwegs. Auch das Technische Hilfswerk (THW) bereitet sich auf einen Einsatz im Katastrophengebiet von Birma vor. In der Zentrale für Auslandslogistik in Rüsselsheim würden zurzeit technische Ausstattung, Material, Gerät und Fahrzeuge aus dem gesamten Bundesgebiet für einen möglichen Einsatz zusammengezogen, teilte die THW-Zentrale am Sonntag in Bonn mit.



Unklar bleibt allerdings weiterhin, wer ins Krisengebiet einreisen darf. Sonntag früh war noch gemeldet worden, dass in den Nachbarländern Birmas hunderte Katastrophenexperten auf Einreisegenehmigungen warteten. Allem Anschein nach seien die Botschaften für das Wochenende geschlossen. In Thailand und Malaysia stehen am Flughafen tonnenweise Nahrungsmittel, Zelte und Medikamente bereit; die Hilfsorganisationen warteten auf Genehmigungen, nach Rangun zu fliegen, hieß es.



Ein Helfer der Johanniter-Unfall-Hilfe äußerte in Rangun die Hoffnung, dass die Junta nach dem Referendum toleranter werden möge. Konkrete Hinweise darauf gab es allerdings nicht. Birmas Regierung hatte am Samstag trotz teils heftiger Kritik aus dem Ausland ein Referendum abgehalten, um ihre Macht mit Hilfe einer Verfassungsänderung auf Jahre hinaus zu zementieren. Danach verkündete sie, die Bevölkerung habe ihrem Vorschlag in wichtigen Regionen zu 90, 95 oder 100 Prozent zugestimmt. Die Opposition hingegen sprach von schwerwiegenden Wahlfälschungen.