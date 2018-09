Inhalt Seite 1 — SPD unter Zugzwang Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es war die erwartete Entscheidung. Horst Köhler will weitere fünf Jahre Bundespräsident bleiben. Genau ein Jahr und einen Tag vor der Abstimmung in der Bundesversammlung am 23. Mai 2009 hat er am Donnerstag seine Bereitschaft signalisiert, dort zu kandidieren. Seit Monaten wurde darüber spekuliert, Union und FDP hatten ihm ihre Unterstützung signalisiert, jetzt ist es amtlich. Nach Theodor Heuss, Heinrich Lübke und Richard von Weizsäcker strebt Horst Köhler als vierter Bundespräsident eine zweite Amtszeit an.

Die Entscheidung beziehungsweise deren Bekanntgabe ist überfällig, viel länger hätte Horst Köhler nicht warten dürfen. Vor ein paar Wochen schien es noch eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass er im Falle einer Kandidatur von einer breiten Mehrheit in der Bundesversammlung wiedergewählt würde. Auch der SPD-Vorsitzende Kurt Beck hatte für seine Partei entsprechende Signale ausgesendet. Doch in den letzten Tagen drohte die Stimmung in der SPD zu kippen, die Forderung nach einer eigenen Kandidatin wurde vor allem auf dem linken Parteiflügel immer lauter. Zudem hat die Universitätspräsidentin Gesine Schwan, die schon 2004 für die SPD gegen Köhler kandidiert hatte, ihre Bereitschaft erklärt, diesen erneut herauszufordern.

Trotzdem gehen jetzt die meisten politischen Beobachter davon aus, dass Horst Köhler im Mai kommenden Jahres wieder gewählt wird. Erstens ist er in der Bevölkerung beliebt, 76 Prozent der Deutschen unterstützen Meinungsumfragen zufolge seine zweite Kandidatur. Zweitens haben CDU, CSU und FDP, die Köhler 2004 ins Amt verholfen hatten, bereits erklärt, ihn auch im kommenden Jahr wählen zu wollen. Drittens werden jetzt viele Kommentare erklären, der Respekt vor dem Amt gebiete es, dem Bundespräsidenten einen Wahlkampf und eine Kampfkandidatur zu ersparen. Das ist zwar eher ein obrigkeitsstaatliches Argument, aber immer noch weit verbreitet. Die Frage lautet vielmehr, warum soll sich nicht auch der Amtsinhaber einem Wahlkampf und dem demokratischen Wettbewerb stellen?

Die Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung sind noch unklar. Das Gremium besteht zur Hälfte aus allen Bundestagsabgeordneten. Die andere Hälfte seiner Mitglieder wird von den Parlamenten der Länder entsandt. Wie sich die Bundesversammlung bei der nächsten Wahl des Bundespräsidenten zusammensetzt, wird erst nach der Landtagswahl in Bayern im September feststehen. Die derzeitige Krise der CSU spricht jedoch dafür, dass die bürgerliche Mehrheit dann verloren sein wird - Köhler wäre in diesem Fall auf sozialdemokratische Stimmen angewiesen.



Auf der anderen Seite lässt sich längst noch nicht sagen, ob es anschließend eine linke Mehrheit in der Bundesversammlung geben wird. Auch ein Patt ist möglich, bei dem es auf die vier Vertreter der NPD und der DVU ankäme.