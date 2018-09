Inhalt Seite 1 — Das Spiel wird undeutscher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Quartierwechsel von Mallorca nach Ascona im Tessin scheint der deutschen Mannschaft bekommen zu sein. Die Vormittagseinheit am Mittwoch verlief ganz nach dem Geschmack des Bundestrainers. Joachim Löw sah, wie seine Spieler meist einen Tick schneller waren als ihre Gegner, was zur Folge hatte, dass alle Zweikämpfe gewonnen wurden. Der Fairness halber sollte erwähnt werden, dass der Gegner ein ausgesuchter war. Löw hatte über das Feld verteilt rote und gelbe Fußballer-Dummies aus Metall in den Rasen rammen lassen. Die wirklichen Gegner werden sich im Zweikampf vermutlich nicht so einfach narren lassen.



Jochim Löw möchte nichts dem Zufall überlassen in Vorbereitung auf das Auftaktspiel der Deutschen bei der EM am Sonntag gegen Polen. Eines der zentralen Themen ist das Zweikampfverhalten, das der Bundestrainer unbedingt verbessert sehen möchte. Aus diesem Grund nahmen die deutschen Fußballer Anleihen beim Basketball – nicht zum Ausgleich, sondern um zu lernen und das eigene Spiel zu bereichern. Eigens dafür hatte man den ehemaligen Basketballnationalspieler Denis Wucherer einfliegen lassen.



"An diesem Sport hat mir immer imponiert, wie unglaublich nah man am Gegner ist, ohne permanent den Körperkontakt zu suchen", hat Löw erzählt. "Wir können davon etwas lernen, wir versuchen, etwas zu übernehmen." Tatsächlich hatte Löw seine Spieler mehrere Basketballeinheiten absolvieren lassen, jeweils stattliche 75 Minuten lang. Dabei ging es nicht um hübsche Korbleger, sondern um "profane Dinge wie Beinarbeit, Koordination und Distanzgefühl zum Gegner", wie Torwart René Adler erzählte.



Hintergrund für Löws ungewöhnlichen Ansatz ist eine der größten Baustellen im deutschen Fußball. Seit er für die Nationalelf verantwortlich ist, wird er nicht müde, auf "das mangelhafte Zweikampfverhalten" in der Bundesliga hinzuweisen. "Es gibt zu viele Fouls", sagt Löw und macht dabei ein Gesicht, als sei ihm jemand von hinten in die Beine gefahren. Dann wird er laut: "Fouls stoppen Pressing."



Dem Bundestrainer schwebt eine andere Spielform vor. Dabei geht es darum, dass die Mannschaft, die nicht im Ballbesitz ist, schnell, kompakt und taktisch klug gegen den Ball arbeitet, sodass der Gegner möglichst unter Druck gerät. "Stressaufbau beim Gegner", nennt es Löw. Fouls würden nur das Spiel unterbinden, nicht aber dazu dienen, den Ball zu gewinnen, um das eigene Spiel strategisch in einen Vorteil umzukehren – also in Windeseile einen Gegenangriff zu initiieren. Genau in jenen Momenten, in denen sich der Gegner im Angriff befindet und den Ball verliert, ist er defensiv nicht sofort optimal sortiert. Diese Momente der Unordnung beim Gegner gelte es zu nutzen. Daraus könne ein entscheidender Vorteil für das Team entstehen, das gerade den Ball gewonnen hat. Daher gehe es um geschicktes Zweikampfverhalten.



Als gutes Beispiel darf Per Mertesacker genannt werden. Der lange Bremer Innenverteidiger hat laut einer Erhebung für das Länderspieljahr 2007 in der Nationalelf nur alle 450 Minuten ein Foulspiel begangen, trotzdem aber fast alle Zweikämpfe gewonnen. Auf die Frage, wie man Fußball spiele ohne zu foulen, hat er eine simple Erklärung: "Gucken, gut stehen und im richtigen Moment angreifen."

Wichtig sei, dass beispielsweise ein Verteidiger möglichst nicht in eine brenzlige Situation komme, also allein gegen einen Stürmer stehe. "Das ist die Situation, vor der du am meisten Respekt hast, wenn ein Stürmer mit Tempo auf dich zuläuft und du hast nur dich selber, du weißt, es ist keiner mehr da, dich kann keiner mehr absichern. So wirst du gezwungen, das Risiko eines Foulspiels einzugehen", erzählt Mertesacker. Ganz ausschließen könne man solche Momente nicht, in denen man foul spielen müsse, weil es sonst brenzlig würde. Dann gehe es aber darum, "dumme Fouls zu vermeiden".