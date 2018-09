Die Kontrahenten verbindet eine besondere Vorgeschichte. In der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in Deutschland trafen die Teams im Play-off um die letzten Startplätze aufeinander. Die Schweizer sicherten sich mit einem 2:2 in der Türkei das WM-Ticket. Nach dem Spiel brannten jedoch bei einigen türkischen Spielern und Funktionären die Sicherungen durch. Auf dem Feld und im Kabinengang spielten sich Jagdszenen ab. Fußballer, Betreuer und Sicherheitsleute prügelten aufeinander ein.

Geht es nach dem türkischen Coach Fatih Terim werden sich solche Szenen nicht wiederholen. „Das ist vorbei und vergessen. Wir haben uns dafür entschuldigt. Am Mittwoch herrscht Fairness und Freundschaft auf dem Rasen“, sagte Terim vor dem Spiel. Auch Tranquillo Barnetta, der Antreiber im Schweizer Mittelfeld, glaubt, dass sich „seitdem einiges verändert“ hat.

Das Spiel selbst birgt angesichts der prekären Lage beider Teams auch genug sportlichen Zündstoff: Wer heute Abend verliert, fährt nach Hause. Die Türken blieben beim 0:2 zum Auftakt gegen Portugal jeden Beweis spielerischer Klasse schuldig und fügten sich fast ohne Gegenwehr in die Niederlage. Dazu wird die Mannschaft von Verletzungssorgen geplagt: Mit Emre Belözoglu fällt ihr bester Mittelfeldspieler aus, der Einsatz der Innenverteidiger Gökhan Zan und Servet ist wegen Knieproblemen äußerst fraglich. Entsprechend schlecht ist die Stimmung im Lager der Türken. Der Nationaltrainer ist allerdings schon lange umstritten. „Wenn wir mit dieser Mannschaft die Gruppenphase überstehen, ist das eine Schande für den Fußball“, schreibt der Massenblatt Hürriyet .

Die Schweizer müssen ihrerseits beweisen, dass sie die unglückliche Niederlage im Eröffnungsspiel gegen die Tschechen weggesteckt haben. Noch schlimmer als der Verlust der Punkte wiegt aber der Ausfall von Alexander Frei. Der Stürmer zog sich gegen Tschechien eine Bänderverletzung im Knie zu und wird bei dieser EM nicht mehr ins Geschehen eingreifen können. Die möglichen Ersatzleute Marco Streller (angeschlagen und formschwach), Johan Vonlanthen (kein echter Torjäger) und Eren Derdiyok (unerfahren) haben bei Weitem nicht die Klasse des Dortmunders.

Beide Teams strotzen vor dem Aufeinandertreffen im St. Jakobs-Park in Basel nicht gerade vor Selbstbewusstsein. Die Eidgenossen flüchten sich in Zweckoptimismus: „Wenn wir am Abgrund stehen, zeigen wir gute Leistungen“, sagte Tranquillo Barnetta. Der türkische Bundesliga-Legionär Hamit Altintop zieht seine Zuversicht für das Spiel mehr aus dem Ausfall des gegnerischen Sturmführers denn aus dem Glauben an die eigene Stärke. „Die Schweizer Mannschaft ist gut, aber den Verlust von Alex Frei wird sie spüren“, sagte der Bayern-Profi. Statt einem Hass-Duell ist also wohl eher ein Gipfel der Versagensangst zu erwarten.