Baden-Württemberg

In Gaststätten darf nur in abgetrennten Bereichen geraucht werden. Festzelte und die sogenannte "Außengastronomie", wie etwa Biergärten, sind vom Verbot ausgenommen. Diskotheken sind dagegen generell rauchfreie Zonen.

Bayern

"Geschlossene Gesellschaft" ist das Zauberwort: Dort darf geraucht werden, ob sie in einer Gaststätte oder Diskothek stattfindet. Viele Kneipen haben sich daher zu "Raucherclubs" erklärt. Eine Klage dagegen läuft. Ansonsten gilt: Rauchen verboten. Bis zum 1. Januar 2009 ist auch das Rauchen in Festzelten noch erlaubt. Beim diesjährigen Oktoberfest darf also gequalmt werden.

Berlin

Wie in Baden-Württemberg können Wirte Raucherräume einrichten. Die Gäste dürfen auch in Festzelten rauchen, in Diskos dagegen nicht, wenn sie auch von unter 18-Jährigen besucht werden.

Brandenburg

Das Land hat sich Berlin angeschlossen und verbietet das Rauchen in Diskotheken, lässt aber separate Raucherräume in Kneipen zu, ebenso wie das Rauchen in Festzelten.

Bremen

Gleiches Recht für Diskos und Kneipen: Beide können Raucherräume einrichten, allerdings dürfen diese keine Tanzfläche haben. In Festzelten darf gequalmt werden.

Hamburg

Wenn ein Raum fürs Rauchen abgeteilt oder für eine begrenzte Zeit ein Festzelt aufgestellt wird, steht dem Qualm nichts im Wege – egal, ob Kneipe oder Disko, mit oder ohne Tanzfläche.

Hessen

Auch hier gilt: Gaststätten und Diskotheken dürfen Raucherräume ausweisen. In Festzelten darf auch geraucht werden, vorausgesetzt, sie sind nur vorübergehend aufgestellt.

Mecklenburg-Vorpommern

Tabakqualm ist in Kneipen, Restaurants und Diskotheken nur in separaten Nebenräumen erlaubt. Bei Festzelten können Ausnahmen vom Verbot erwirkt werden.

Niedersachsen

Das Rauchen ist in Diskotheken komplett verboten. Gaststätten können Raucherräume einrichten. Festzelte sind vom Verbot ausgenommen.

Nordrhein-Westfalen

Erst am 1. Juli tritt das Rauchverbot in Kraft. Kneipen und Diskotheken werden aber auch hier Räume für Raucher abteilen dürfen.

Rheinland-Pfalz

In Kneipen kann der Wirt einen Raucherbereich abteilen. Wenn er seine Gastwirtschaft in nur einem Raum und ohne Angestellte betreibt, ist er grundsätzlich vom Rauchverbot ausgenommen. In Diskotheken darf ein Nebenraum ohne Tanzfläche zum Raucherzimmer erklärt werden. Auch in Festzelten dürfen die Gäste rauchen.

Saarland

Diskos und Kneipen können Raucherräume einrichten, auch mit Tanzfläche. Gäste dürfen auch in Festzelten rauchen und Wirte von Ein-Raum-Gaststätten ohne Angestellte können ihrer Kundschaft das Rauchen im ganzen Lokal erlauben. In Wasserpfeifen-Cafés ist Rauchen nach einem Urteil zunächst wieder erlaubt.

Sachsen

In Diskotheken wird nicht geraucht. Gaststätten können das Rauchen aber in Extra-Räumen gestatten. Führt der Wirt sein Lokal allein und besteht es nur aus einem Raum, kann er das Rauchen dort genehmigen. Auch Festzelte sind vom Verbot ausgenommen.

Sachsen-Anhalt

Kneipenwirte können Raucherräume einrichten. In Festzelten darf ebenfalls gequalmt werden. Aber Diskotheken sind rauchfreie Zone.

Schleswig-Holstein

Wie in Hamburg und Hessen können hier sowohl Kneipenwirte als auch Disko-Betreiber abgetrennte Raucherräume einrichten. Auch Gäste im Festzelt dürfen rauchen.

Thüringen

Das Rauchverbot gilt ab 1. Juli mit Ausnahme von Festzelten. Kneipen- und Diskothekenbetreiber können Raucherbereiche abteilen, aber ohne Tanzfläche.