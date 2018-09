Inhalt Seite 1 — Verwirrung um Tsvangirai Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Führer der oppositionellen Bewegung für Demokratischen Wandel (MDC) in Simbabwe, Morgan Tsvangirai, sagte der Frankfurt Rundschau , "Interventionen sollten sich auf das Feld der Diplomatie beschränken". In einem Beitrag für den britischen Guardian forderte er hingegen den Einsatz einer internationalen Friedenstruppe zum Schutz der Bevölkerung in Simbabwe.



Tsvangirai forderte im Guardian die Vereinten Nationen dazu auf, weiter zu gehen als in der jüngst verabschiedeten Erklärung des Sicherheitsrats, in der die Gewalt in Simbabwe verurteilt worden war. "Wir brauchen eine Macht zum Schutz des Volkes", schrieb er. "Wir wollen keinen bewaffneten Konflikt, aber die Worte der Empörung von den Führern der Welt müssen für das Volk von Simbabwe durch (...) militärische Macht bekräftigt werden."



Eine solche Streitmacht wäre "in der Rolle von Friedensschützern, nicht von Unruhestiftern". Unter diesem Schutz könnten dann neue Präsidentenwahlen in Simbabwe abgehalten werden, so der MDC-Chef weiter. "Neuwahlen, frei von Gewalt und Einschüchterung, sind der einzige Ausweg für Simbabwe."



Nach Ansicht des Weltsicherheitsrats kann die für Freitag geplante Stichwahl aufgrund der Gewalt im Land nicht stattfinden. Freie und faire Wahlen seien in Simbabwe derzeit nicht möglich, hatte das höchste UN-Gremium am Montag erklärt. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon forderte eine Verschiebung der Stichwahl.



Ähnlich äußerten sich der senegalesische Präsident Abdoulaye Wade und der Chef der südafrikanischen Regierungspartei ANC, Jacob Zuma. Zuma verlangte zudem ein rasches Eingreifen der Vereinten Nationen und der Staatengemeinschaft im südlichen Afrika (SADC).

Der US-Botschafter James McGee rief hingegen die Staaten im südlichen Afrika dazu auf, die Regierung Mugabes und die Wahl am Freitag für illegitim zu erklären. Die Welt könne die Abstimmung allerdings nicht stoppen.