Inhalt Seite 1 — Drohen neue Kämpfe zwischen Israel und Hisbollah? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Austausch von Gefallenen und Gefangenen zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz ist abgeschlossen. Doch die Sorge bleibt, der Konflikt könne abermals eskalieren.

Am Donnerstag berichtet die israelische Tageszeitung Haaretz von Warnungen aus israelischen Militärkreisen, Hisbollah könne weitere militärische Auseinandersetzungen an der libanesischen Grenze provozieren.

Am Mittwochabend hatte Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah die Heimkehrer begrüßt. In einer im Fernsehen übertragenen Rede sagte er, nun werde Hisbollah sich aufmachen, das immer noch von Israel besetzte libanesische Land zu befreien. "Unsere Sorge ist es nun, den Rest unseres Landes, unser Wasser, unsere Souveränität und unsere Ehre zu schützen", zitiert Haaretz Nasrallah.

Israel und Hisbollah hatten mit dem Austausch von Gefangenen und sterblichen Überresten von rund 200 Menschen das letzte Kapitel des Libanonkrieges geschlossen. Zwei Jahre nach dem Krieg übergab Hisbollah am Mittwoch am Grenzübergang Rosch Hanikra die beiden toten israelischen Soldaten Eldad Regev und Ehud Goldwasser. Deren Entführung am 12. Juli 2006 hatte den Libanonkrieg ausgelöst. Im Gegenzug ließ Israel den Terroristen Samir Kuntar sowie vier Hisbollah-Kämpfer frei.

Während in Israel Betroffenheit und Trauer wegen des Todes der beiden Soldaten vorherrschten, gab es im Libanon unverhohlenen Jubel vor allem wegen der Freilassung Kuntars. Nasrallah nannte den Gefangenenaustausch einen "großen Sieg" für den Libanon und für die Hisbollah-Bewegung.