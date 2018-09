Die Ankündigung der hessischen Parteichefin Ypsilanti, erneut das Gespräch mit der Linkspartei zu suchen, stieß bei führenden Genossen auf heftige Kritik: Der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Michael Müller, sagte, ein Treffen sei in Ordnung, wenn es nicht konkret um ein Bündnis gehe. "Wir haben in der SPD vereinbart, dass eine Entscheidung darüber mit allen Parteigremien besprochen werden müsste." Müller zählt selbst zum linken Flügel der Partei.

Der Bundestagsabgeordnete Ditmar Staffelt warnte hingegen, ein neuerlicher Anlauf Ypsilantis, sich mit Hilfe der Linken zur Ministerpräsidentin wählen zu lassen, werde "in der Öffentlichkeit und in der SPD einen Wirbelsturm auslösen". "Was sich da in Hessen abspielt, ist für unsere Chancen bei der Bundestagswahl außerordentlich gefährlich, da eine Regierungsbildung mit der Linkspartei in Hessen die Glaubwürdigkeit unserer Absage an jede Zusammenarbeit mit der Linken im Bund untergräbt", sagte Staffelt.

Ypsilanti lotet derzeit innerparteilich die Stimmung für einen weiteren Anlauf für eine Ministerpräsidentenwahl aus . Um eine Spaltung der Partei wie im März zu verhindern, als die SPD-Abgeordnete Dagmar Metzger sich dem Vorhaben verweigerte, soll diese diesmal intensiver vorbereitet werden.

Offenbar fühlen sich dabei einige Genossen an die Ereignisse vor der Hamburg-Wahl im Frühjahr erinnert. Kurz vor dem Wahltermin war damals bekannt geworden, dass sich die hessische Spitzenkandidatin Ypsilanti mit Hilfe der Linken zur neuen Ministerpräsidentin wählen lassen will. Die SPD in Hamburg gab ihr daraufhin die Mitschuld an ihrem schlechten Wahlergebnis. Nun droht ein ähnliches Szenario. Am 28. September ist Landtagswahl in Bayern, am 13. September will der Parteitag der Hessen-SPD eigentlich über das weitere Vorgehen entscheiden.

Dazu könnte es nun jedoch nicht kommen. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung will Ypsilanti die Entscheidung auf die Zeit nach der bayerischen Landtagswahl verschieben. Das solle in der Vorstandssitzung am kommenden Mittwoch beschlossen werden, schreibt das Blatt. Zunächst solle die SPD-Basis auf Regionalkonferenzen über das Verhältnis zur Linken debattieren. Als neuer Parteitagstermin sei der 4. Oktober im Gespräch.