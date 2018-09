Inhalt Seite 1 — "Ich könnte ausrasten vor Freude" Seite 2 Auf einer Seite lesen

ZEIT ONLINE: Herr Frodeno, wie geht es Ihnen?

Jan Frodeno: Fantastisch.

ZEIT ONLINE: Wo erreiche ich Sie denn gerade, liegen Sie schon an irgendeinem Party-Pool?

Frodeno: Ach was. Wir haben Termine, einen nach dem anderen. Wir sind gerade im olympischen Dorf angekommen, haben schnell geduscht – und müssen gleich weiter, zur ARD-Sportschau. Mein Telefon klingelt unaufhörlich.

ZEIT ONLINE: Wie schmeckt eigentlich eine Goldmedaille? Wir haben Sie im Fernsehen gerade daran knabbern sehen.

Frodeno: Absolut gewöhnungsbedürftig. Ich habe sie bisher noch nicht abgenommen – und werde das auch nicht so schnell tun. Ich kann das alles noch gar nicht richtig fassen. In manchen Momenten sehe immer noch die rote Ziellinie vor mir. Ganz eigenartiges Gefühl: Alle paar Minuten habe ich Glücksschübe und könnte vor Freude ausrasten, obwohl ich körperlich total fertig bin. Schließlich habe ich heute Nacht bloß zwei Stunden geschlafen. Weil ich so aufgeregt war. Aber die Müdigkeit habe ich während des Rennens natürlich kein bisschen gemerkt.

ZEIT ONLINE: Was kommt jetzt, nachdem Sie den größten Triumph in ihrer Karriere erreicht haben?

Frodeno: Ich habe noch nicht über den Tag X, also heute, hinausgedacht. Aber ich mache auf jeden Fall weiter mit dem Triathlon. Es gibt keinen Plan B.